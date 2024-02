Taylor Swift contro uno studente che traccia il suo jet privato: 'assist agli stalker'

Qualche tempo fa abbiamo raccontato su queste pagine il caso dello studente che tracciava il jet di Elon Musk su Twitter. A quanto pare un caso analogo sta interessando la popstar Taylor Swift, che proprio non riesce a bloccare uno studente che traccia il suo jet privato.

Protagonista è Jack Sweeney, uno studente di informatica presso l’Università della Florida, che lo scorso dicembre è stato contattato dal team legale della cantante americana che aveva preso di mira il suo strumento automatizzato che traccia qualsiasi spostamento del jet di Taylor Swift, informando gli stalker (uno è stato arrestato qualche giorno fa) della sua posizione. Nella lettera, gli avvocati accusano Sweeney di fornire agli “stalker o a coloro che sono intenzionati a farle del male, una tabella di marcia per realizzare i loro piani”.

Sweeney ha inviato la mail all’Associated Press, evidenziando che il suo interno non è in alcun modo malevolo in quanto crede fortemente nell’importanza della trasparenza ed informazioni. "Ci si dovrebbe ragionevolmente aspettare che il loro jet venga tracciato, indipendentemente dal fatto che sia io o meno a farlo, dato che dopo tutto si tratta di informazioni pubbliche", ha scritto.

Un portavoce di Swift ha ribattuto affermando ancora una volta che il tempismo con cui si muovono gli stalker della cantante suggerisce che effettivamente si stanno affidando al tool di Sweeney.