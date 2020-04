TCL 10 5G, 10L e 10 Pro ufficiali in Italia: caratteristiche tecniche e prezzi

Dopo aver lanciato l'interessante TCL Plex (qui trovate la nostra recensione), l'azienda cinese ha annunciato ufficialmente l'arrivo in Italia dei suoi nuovi smartphone TCL 10 5G, TCL 10L e TCL 10 Pro. Si tratta di dispositivi interessanti sotto diversi punti di vista, quindi è bene analizzarli.

La punta di diamante della gamma è TCL 10 Pro. Stiamo parlando di uno smartphone che monta un display AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e supporto all'HDR10, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 675, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.79) + 16MP (f/2.4, grandangolare, 123 gradi) + 2MP (f/2.2, per le macro) + 2MP (f/1.8, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 24MP (f/2.0) e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica Quick Charge 3.0. Non manca anche il supporto alle classiche connettività, dal 4G al Bluetooth 5.0, passando per l'NFC. Il prezzo è fissato a 499 euro e la disponibilità partirà dal secondo trimestre 2020.

Scendendo di prezzo e arrivando a 299 euro, troviamo invece TCL 10L, che sarà disponibile sempre a partire dal secondo trimestre 2020. Il dispositivo integra uno schermo LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 675, 6GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.2, grandangolare, 118 gradi) + 2MP (f/2.4, per le macro) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.2) e una batteria da 4000 mAh. Non mancano anche qui NFC, 4G e Bluetooth 5.0.

Entrambi i dispositivi hanno come sistema operativo Android 10 con personalizzazione TCL UI e supportano la tecnologia NXTVISION e le altre funzionalità che abbiamo imparato a conoscere.

Non vediamo l'ora di provare anche TCL 10 5G, dispositivo che mira a portare la nuova era della connettività a un prezzo di 399 euro. In questo caso, non abbiamo ulteriori dettagli per quanto riguarda la disponibilità, ma sappiamo che il dispositivo monta un processore Snapdragon 765, un display da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ e screen-to-body ratio del 91%, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP (non mancherà una lente grandangolare da da 118 gradi) e una fotocamera frontale da 16MP. Non manca il supporto alla ricarica Quick Charge 3.0.



Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di TCL.