TCL 10 Plus e TCL 10 SE disponibili in Italia, in futuro fotocamera in-display?

Dopo aver portato in Italia TCL 10 5G, il noto brand cinese ha ufficializzato la disponibilità nel nostro Paese degli smartphone TCL 10 Plus e TCL 10 SE. Nel frattempo, proprio mentre arrivava l'annuncio riguardante l'Italia, all'estero sono iniziati a circolare dei rumor relativi al prossimo arrivo di un dispositivo TCL con camera in-display.

Partendo dai modelli arrivati nel nostro Paese in data odierna, essi si vanno ad aggiungere ai già disponibili TCL 10L, TCL 10 5G e TCL 10 Pro. Se volete maggiori dettagli su quest'ultimo, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di TCL 10 Pro, in modo da farvi un'idea più precisa su questi dispositivi.

Lo smartphone più economico tra i due modelli appena lanciati è TCL 10 SE, dato che viene venduto a un prezzo di 229 euro. Le colorazioni disponibili sono la Polar Night e l'Icy Silver, mentre la scheda tecnica comprende un display LCD da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e notch "a goccia", un processore octa-core Mediatek MT6762 Helio P22 operante alla frequenza massima di 2,0 GHz, una GPU PowerVR GE8320, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 5MP (f/2.2, ultra-wide, 115 gradi) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W. Non mancano NFC, USB Type-C 2.0 e Bluetooth 5.0. Ci sono inoltre un sensore di impronte digitali sul retro e l'immancabile tecnologia NXTVISION. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione TCL UI.

Per quanto riguarda, invece, la scheda tecnica di TCL 10 Plus, troviamo uno schermo AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), supporto all'HDR e notch "a goccia", un SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 665 operante alla frequenza massima di 2,0 GHz, una GPU Adreno 610, 6GB di RAM, 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 118 gradi) + 2MP (f/2.4, per le macro) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.2) e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica Quick Charge 3. Presenti NFC, tecnologia NXTVISION, USB Type-C 2.0 e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è sempre Android 10 con TCL UI. In questo caso, il sensore di impronte digitali si trova sotto al display. Il prezzo per l'Italia è fissato a 399 euro per la variante da 6/256GB. Le colorazioni disponibili sono Moonlight Blue e Starlight Silver. Per maggiori dettagli su questi dispositivi, potete fare riferimento al sito ufficiale di TCL.

Nel frattempo, alcune fonti internazionali, come Gizchina, descrivono il possibile arrivo, in futuro, di uno smartphone TCL con fotocamera sotto al display. Potete vedere una prima presunta immagine in calce alla notizia, ma per il momento non si hanno ancora particolari informazioni ufficiali. Per il resto, vi ricordiamo che il 1 settembre 2020 verrà annunciato ZTE Axon 20 5G, primo dispositivo con fotocamera sotto allo schermo.