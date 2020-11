TCL 20 5G, il low cost è ufficiale in Italia: prezzo e scheda tecnica

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che a inizio ottobre 2020 abbiamo pubblicato su queste pagine la recensione di TCL 10 5G. Nonostante siano passate solamente poche settimane, è già arrivato il momento di trattare un altro smartphone 5G dell'azienda cinese, ovvero TCL 20 5G.

Infatti, il dispositivo è stato annunciato nella giornata di oggi 30 novembre 2020 mediante un comunicato stampa. Da quest'ultimo apprendiamo che TCL ha intenzione di mostrare la sua nuova serie di smartphone, chiamata 20, al CES 2021, ma lo smartphone TCL 20 5G arriverà in Italia già a inizio dicembre 2020 nei punti vendita TIM e Vodafone.

Quest'anno abbiamo visto parecchi smartphone 5G piazzarsi nella fascia attorno ai 400 euro, proprio come ha fatto il succitato TCL 10 5G. Tuttavia, TCL 20 5G mira a rendere ancora più economico l'accesso al nuovo standard di connettività, dato che il prezzo per l'Italia è fissato a 299 euro. Le colorazioni disponibili saranno quelle Streamer Gray e Ocean Blue.

Per quel che concerne la scheda tecnica di TCL 20 5G, troviamo un display NXTVISION da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, foro per la fotocamera posto in alto al centro e supporto all'HDR10, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 690 5G operante alla frequenza massima di 2,0 GHz, una GPU Adreno 619L, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP (ci sono anche un obiettivo grandangolare a 118 gradi e un sensore per le macro) e una batteria da 4500 mAh. Non manca un sensore d'impronte posto lateralmente.

Purtroppo dal comunicato stampa non emergono ulteriori dettagli in merito alla scheda tecnica, ma per restare aggiornati potete fare riferimento al sito ufficiale di TCL.