TCL 20 5G e TCL 20 SE ufficiali: ci sono anche occhiali smart e molto altro

Abbiamo già trattato su queste pagine il reveal dei TV Mini-LED e degli schermi arrotolabili di TCL, ma gli annunci della multinazionale cinese per il CES 2021 (Consumer Electronics Show) non sono finiti qui. Infatti, il brand ha svelato anche due smartphone e degli occhiali smart.

Partendo dai dispositivi mobili, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, i modelli annunciati dall'azienda sono TCL 20 5G e TCL 20 SE. Il primo lo conosciamo già, tanto che è già disponibile in Italia a un prezzo di 299,90 euro mediante i portali ufficiali di TIM e Vodafone. Stiamo provando TCL 20 5G proprio in questi giorni e presto ve lo racconteremo nel dettaglio su queste pagine nella nostra recensione (potete già trovare alcune foto del dispositivo nella scheda dedicata). In calce alla notizia trovate invece delle visualizzazioni 3D dello smartphone.

Passando, invece, alla scheda tecnica di TCL 20 SE, troviamo uno schermo da 6,82 pollici con risoluzione HD+ e notch "a goccia", un processore Qualcomm Snapdragon 460, 4GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una quadrupla fotocamera posteriore da 48/16MP (dipende dal mercato coinvolto) + 5MP (grandangolare) + 2MP (per la profondità di campo) + 2MP per le macro, una fotocamera frontale da 13/8MP (dipende dal mercato) e una batteria da 5000 mAh. Il sistema operativo è Android 11. Il prezzo è vicino ai 150 euro.

Per quel che concerne, invece, gli occhiali smart, stando anche a quanto riportato da The Verge, la multinazionale cinese ha annunciato TCL Wearable Display. Il prodotto dispone di piccoli schermi OLED con risoluzione 1080p. L'utente può utilizzare questi occhiali per guardare il flusso video proveniente da un'uscita USB Type-C. Si possono visualizzare contenuti 3D e, stando al produttore, la sensazione è quella di guardare in modo immersivo uno schermo da 140 pollici. Non abbiamo maggiori informazioni per quel che concerne il prezzo del prodotto. In ogni caso, per completezza d'informazione, a fianco degli occhiali sono stati svelati anche gli auricolari wireless MoveAudio S600 e MoveTrack Pet Tracker, ovvero un dispositivo per tenere d'occhio i propri animali domestici. Non sono inoltre mancate novità lato tablet e brand Alcatel (vedere Alcatel 3L e 1S).

Ovviamente, le novità del brand TCL non sono finite qui, dato che presto ci saranno ulteriori reveal (senza contare il brand Alcatel).