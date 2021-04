TCL 20 Pro 5G, 20L+ e 20L ufficiali: ecco le specifiche ed i prezzi

TCL annuncia oggi le tre new entry della Serie 20, in occasione dell'evento di lancio mondiale. Si tratta di TCL 20 Pro 5G, TCL 20L+ e TCL 20L, che si aggiungono ai già noti TCL 20 5G e TCL 20SE annunciati a fine 2020 ed inizio anno.

Partendo dal TCL 20 Pro 5G, il produttore l'ha descritto come "il miglior telefono TCL ad oggi". Dotato di un ampio display AMOLED curvo da 6,67 pollici, è in grado di offrire un'esperienza visiva coinvolgente ed immersiva grazie alla tecnologia NXTVISION 2.0 Intelligent Display alimentata da Pixelworks. Supportato anche l'HDR10 per lo streaming di serie tv, documentari e film su Netflix.

Sulla scocca posteriore troviamo quattro fotocamere, complete di sensore principale Sony IMX, con obiettivi ultra wide, macro e di profondità. La lente frontale invece è da 32 megapixel, abilitata all'HDR. Presente anche la stabilizzazione ottica delle immagini che assicura riprese fluide e nitide.

La scheda tecnica è completata da 256 gigabyte di storage (espandibile fino ad 1 terabyte tramite microSD) ed una batteria in grado di garantire un giorno di autonomia. TCL 20 Pro 5G è disponibile già in alcuni paesi europei nei colori Marine Blue e Moondust Gray al prezzo di 549,90 Euro.

Accompagnano l'arrivo sul mercato del TCL Pro 5G la flip cover con bordo trasparente e gli auricolari TCL MoveAudio S600 che offrono l'Hybrid Active Noise Cancelling.

Per quanto riguarda TCL 20+, si tratta del fratello minore del modello precedente, ed è il primo dotato di tecnologia Circular Polarization Display certificata da TUV Rheinland. Lo schermo è HD+ ed è anch'esso dotato della tecnologia di ottimizzazione NXTVision. Anche qui, troviamo una quadrupla fotocamera ad alta definizione da 64 megapixel, oltre che di 256 gigabyte di memoria espandibili tramite microSD fino a 1 terabyte.

E' previsto anche in questo caso l'arrivo in vari mercati europei a 299,90 Euro, nelle colorazioni Milky Way Grey e North Star Blue.

Infine, troviamo il TCL 20L, che è caratterizzato da un display da 6,67 pollici ed una batteria da 5000 mAh, in grado di garantire fino a due giorni di uso tipico. Confermato il supporto alla ricarica rapida ottimizzata con sistema Smart Manager integrato, mentre per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo una quad camera NXTVISION da 48 megapixel, un obiettivo grandangolare, una lente per le macro ed un sensore per la profondità. La fotocamera frontale invece è da 16 megapixel.

La scheda tecnica è completata da 128 gigabyte di memoria espandibili tramite microSD fino ad 1 terabyte. L'arrivo nei negozi è previsto nelle prossime settimane a 199,90 Euro.