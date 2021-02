TCL 20 SE disponibile in Italia: scheda tecnica e prezzo

Non è passato molto tempo dalla pubblicazione su queste pagine della nostra recensione di TCL 20 5G. Tuttavia, è già arrivato il momento di trattare l'arrivo di un nuovo smartphone del brand cinese in Italia. Infatti, l'azienda ha ufficializzato la disponibilità di TCL 20 SE.

Quest'ultimo ha un prezzo per il nostro Paese pari a 159,90 euro, confermato da un comunicato stampa inviatoci dalla stessa TCL. Le colorazioni disponibili in Italia sono quelle Aurora Green e Nuil Black. Insomma, siamo dinanzi a uno smartphone low cost, che si piazza in una fascia inferiore rispetto al succitato TCL 20 5G. In ogni caso, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che si era già parlato di TCL 20 SE durante il CES 2021.

Per quel che concerne la scheda tecnica di TCL 20 SE, troviamo un display da 6,82 pollici con risoluzione HD+, notch "a goccia" e supporto alla tecnologia NXTVISION, un processore Qualcomm Snapdragon 460, una GPU Adreno 610, 4GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una quadrupla fotocamera posteriore da 16MP + 5MP (grandangolare) + 2MP (per la profondità di campo) + 2MP (per le macro) e una batteria da 5000 mAh. Il sistema operativo è Android 11.

Non manca un comparto audio con doppio altoparlante e certificazione Hi-Res Audio. Presente inoltre la ricarica OTG Reverse.