Con questa TCL da 75' ti sentirai come allo stadio: ORA la paghi molto MENO

TCL 75T8A Google TV è una smart tv straordinaria. Tra le tante funzioni, annoveriamo il sistema audio Dolby Vision & Atmos, la funzione Motion clarity, il comodo Controllo vocale Google Assistant hands-free, ma anche la compatibilità con Alexa. Potrai pagarla con il 15% di sconto, quindi la paghi solo 1.099,90 euro!

Naturalmente, il fiore all'occhiello di questo televisore è la tecnologia all’avanguardia Quantum Dot che riproduce un’infinità di colori e sfumature, per immagini brillanti e realistiche. Pertanto, ti sembrerà di essere allo stadio quando guardi i match della tua squadra del cuore o al concerto del tuo artista preferito. Per non parlare del gaming o della visione realistica di film e serie tv.

Anche perché porta in dote la funzione Full Array Local Dimming che migliora ulteriormente la tua esperienza di visione, grazie a immagini con contrasti netti, neri intensi e bianchi brillanti. Altre funzioni degne di nota sono il processore 4K HDR PRO 1000 unito alla tecnologia Quantum Dot offre un’esperienza High Dynamic Range (HDR) di alto livello.

Ma non solo gli occhi, questo televisore delizia anche le orecchie. Infatti, monta il sistema audio DOLBY ATMOS: ti sembrerà di essere al centro delle scene che ami grazie al suono avvolgente ed estremamente realistico di questo TV GOOGLE TV.

Se ti stufi di usare il telecomando, puoi adoperare i comodi Controllo vocale Google Assistant hands-free integrato o Alexa.

