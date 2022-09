TCL abbonda a IFA 2022: nuovi prodotti tra TV, soundbar, elettrodomestici e occhiali smart

Dopo avere trattato il lancio in Italia del TV TCL C73 da 98 pollici lo scorso giugno, in occasione dell’IFA 2022 parliamo delle ultime innovazioni TCL nei settori del Premium Home Theater e degli elettrodomestici smart, tra soundbar di alta qualità e partnership d’eccezione.

TCL rivela una nuova linea di prodotti pluripremiati pensati per stili di vita smart e ribadisce il proprio impegno per la sostenibilità, il tutto con una conferenza stampa globale in occasione dell’inizio dell’IFA 2022 di Berlino. Tra le ultime innovazioni presentate troviamo la nuova soundbar RAY-DANZ, la collezione di grandi televisori Mini LED e QLED in Europa e le lavatrici di ultima generazione in classe energetica A.

Il TV Mini LED Serie C835 premiato da EISA come Best Premium Mini LED TV guida la gamma con il supporto allo standard Dolby Atmos e un pannello eccezionale, pensato per portare il cinema nelle case e offrire un'esperienza immersiva più ampia. Per quanto riguarda l'audio, TCL ha presentato la nuova soundbar top di gamma X937U dotata dell'esclusiva tecnologia RAY-DANZ, oltre alla Soundbar C935U, premiata Best Buy EISA, equipaggiata con RAY-DANZ Dolby Atmos.

TCL ha anche presentato i suoi occhiali TCL NXTWEAR Wearable Display Glasses con aggiornamenti che arricchiscono l'esperienza dell'uso. Facili da usare e leggeri, con un peso di soli 75 grammi, gli occhiali intelligenti danno l'incredibile sensazione di vedere uno schermo da 140 pollici a 4 metri di distanza. Essi hanno Dual Display 1080p con refresh rate di 60Hz e supporto a HDR10 e upscaling HDR. La compatibilità è garantita con tutti i principali smartphone rilasciati sul mercato negli ultimi anni di brand come Samsung, Huawei, OPPO, OnePlus, ASUS e LG, ma anche con portatili Lenovo, Dell, Apple, tablet e Chromebook.

La visione di progettazione e sviluppo di TCL per i propri prodotti multi-categoria è quella di portare uno stile di vita intelligente in un numero sempre maggiore di case. Ponendo i televisori al centro dell’ecosistema domestico, TCL vuole rendere la vita casalinga sempre più smart, rispettosa dell’ambiente, connessa e piacevole per i propri utenti.

Dal condizionatore d’aria con tecnologia brevettata FreshIN, alle lavatrici in classe energetica "A", passando per un assortimento di frigoriferi, purificatori d'aria e robot aspirapolvere, TCL offre prodotti smart dal facile utilizzo. Con elettrodomestici premiati per il proprio design, TCL offre non solo tecnologia, ma anche elettrodomestici eleganti che si integrano perfettamente in qualsiasi arredamento.

In quanto azienda responsabile con un'impronta globale, TCL riconosce che i propri impegni vanno ben oltre lo sviluppo e la vendita di prodotti: la gestione responsabile dell'ambiente è di importanza cruciale e TCL sta adottando misure complete in ogni area di competenza, per garantire un futuro sostenibile e destinare risorse dedicate alla ricerca e allo sviluppo in questo settore.

TCL vanta una solida esperienza nel campo della sostenibilità e lavora su diversi fronti per migliorare la propria impronta ecosostenibile. Una priorità dell’azienda è stata l’implementazione degli investimenti nel settore fotovoltaico per produrre energia ecologica e più pulita e quindi contribuire a ridurre le emissioni di gas serra. Inoltre, i prodotti TCL hanno soddisfatto e superato gli standard ambientali e il processo di produzione è supervisionato al fine di evitare sprechi energetici, eliminare le sostanze pericolose e mantenere i minerali di conflitto fuori dai propri processi di produzione e distribuzione. Infine, l’azienda si impegna a favorire l’utilizzo di imballaggi ecologici e prevede di aumentare il volume e la qualità dei propri programmi di riciclo dei prodotti elettronici.

Infine, dopo aver introdotto all'inizio di quest'anno il nuovo claim “Inspire Greatness”, TCL riconferma la partnership globale con FIBA (International Basketball Federation) ed è orgogliosa di supportare il campionato FIBA EuroBasket questo settembre. Un momento unico per gli appassionati di questo sport che potranno godere delle partite che iniziano oggi e si svolgono in Germania, Italia, Georgia e Repubblica Ceca fino al 18 settembre.

In vista dell'attesissimo evento calcistico mondiale di quest'anno, TCL ha una notizia entusiasmante da condividere. Sono infatti state siglate sponsorizzazioni calcistiche con quattro importanti giocatori: l’inglese Phil Foden, il francese Raphael Varane, l'astro nascente spagnolo Pedri, oltre all’eccezionale top performer brasiliano Rodrygo.

Sempre à propos di TCL, lo scorso aprile abbiamo trattato la presentazione degli smartphone TCL Serie 30.