TCL, quanti annunci in vista degli Europei: tutto su nuovi TV e soundbar

In attesa dell'imminente evento legato al mondo smartphone, TCL ha effettuato vari annunci in vista degli Europei 2021.

Comunicato stampa: Milano, 13 Aprile 2021 - TCL Electronics (1070.HK), uno dei principali attori nel settore televisivo globale e dell'elettronica di consumo, lancia sul mercato una gamma completa di prodotti che include nuovi TV Mini-LED e QLED, soundbar, e altri elettrodomestici intelligenti nell'ambito della sua lungimirante strategia AI x IoT e della sua nuova applicazione "TCL Home". Oggi, in preparazione agli Europei 2021, momento chiave per i consumatori TCL, il brand cinese lancia anche la sua nuova campagna multi-format e su diversi canali.

Nel 2020, TCL Electronics ha continuato a concentrarsi sulla strategia del "display intelligente", con il progresso tecnologico e l'innovazione del prodotto come filosofia principale. Durante l'anno, la società ha lanciato prodotti e servizi intelligenti avanzati, ha aumentato la propria quota di mercato e la competitività di base, ottenendo solidi risultati in un mercato difficile.

Secondo Omdia, la quota di mercato di TCL TV in base al volume delle vendite è tra le prime 3 a livello globale nel 2020, mentre la quota di mercato di TV LCD di TCL in termini di volume delle vendite è balzata nella Top 2 nel 2020.

In Europa, TCL ha avuto un successo particolare poiché il volume delle vendite di TV a marchio TCL è aumentato del 66% su base annua (fonte: dati di spedizione TCL).

Il concept Displaying Greatness resta presente in ogni prodotto e innovazione del brand. La missione di TCL rimane quella di rendere più smart la vita delle persone, non solo con tramite i propri prodotti, ma anche approfittando dei punti di forza del brand per aiutare i consumatori di tutto il mondo a creare un ecosistema connesso all'interno delle proprie case.

Questa primavera, TCL Europe rafforza la sua posizione di leader nel settore dell'elettronica di consumo globale con il lancio dei suoi nuovi modelli TV e soundbar, progettati per offrire una gamma completa di esperienze di intrattenimento con prestazioni audiovisive eccezionali.

I tifosi dei sport, gli appassionati di videogames, gli amanti dei programmi TV e del cinema saranno felici di scoprire questi nuovi prodotti che soddisfano le loro aspettative per l'intrattenimento e l'esperienza di gioco. Le nuove introduzioni in ambito TV riguardano la famiglia C di TCL con 3 nuove linee: le Serie C72, C72 + e C82. La Serie C82 è un'importante aggiunta al continuo impegno di TCL per quanto riguarda la tecnologia dei display Mini-LED, mentre le Serie C72 e C72+ elevano la tecnologia Quantum Dot Display a un nuovo livello, offrendo un valore eccellente per coloro che desiderano un intrattenimento domestico interattivo di alta qualità come parte di uno stile di vita connesso e intelligente. TCL Europe svela anche la sua nuova soundbar TS8132, una soundbar Dolby Atmos 3.1.2 con subwoofer wireless, che offre sia prestazioni solide che un'esperienza straordinaria e può soddisfare le necessità uditive di qualsiasi utente, portando l'intrattenimento domestico ad un nuovo livello.

Noto in Europa principalmente come marchio televisivo, TCL ha in realtà anche una solida esperienza in tutte le altre categorie di elettrodomestici in mercati come la Cina. L'idea del comfort domestico è diventato sempre più importante e TCL aiuta a ottenere un ambiente ideale all'interno di un ecosistema integrato e completamente connesso, con la sua linea che si arricchisce via via di prodotti. I lanci dei nuovi prodotti TCL per il settore del bianco includono 3 frigoriferi (RP 470CXE0, RP318BXE0 e RP 503SXE0), le lavatrici TCL della Serie P, il condizionatore d'aria Ocarina, il condizionatore d'aria portatile NZ e altri elettrodomestici IoT, inclusi i purificatori d'aria Breeva e i robot aspirapolvere Sweeva.

Oltre a tutti questi nuovi arrivi, TCL Europe riconosce l'immenso valore di aggiungere un'esperienza smart ai propri prodotti per il comfort domestico e ai prodotti elettronici, integrandoli nel mondo della connettività. Per questo motivo, oltre al Wi-Fi e al facile controllo vocale, TCL Europe è orgogliosa di annunciare di aver sviluppato una nuovissima app per consentire agli utenti di controllare i propri elettrodomestici da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento. Con l'app TCL Home, questo ecosistema fornirà agli utenti molte opzioni, come il controllo vocale e una dashboard dedicata sul TV.

TCL Europe continua a innovare per migliorare il comfort dei consumatori nella loro casa, ma non si ferma qui. Display Greatness è la strategia che guida non solo ogni prodotto che realizza, ma anche tutto ciò che fa e ogni partnership che costruisce.

TCL ha una lunga storia di sponsorizzazioni sportive e ambasciatori internazionali. Dopo la rivelazione dei sei calciatori tra i più talentuosi a livello europeo come ambassador del marchio, una nuova potente campagna digitale e TV sarà live a fine aprile, in vista di Euro 2021.

Con l'ambizione di dare il via a questa campagna Euro 2021, TCL Europe chiamerà il pubblico a mostrare la propria grandezza nell'esclusiva TCL Display Greatness Challenge.

TCL metterà i suoi leggendari ambasciatori contro i propri fan, su Fortnite. Questo momento speciale per tutti gli appassionati di sport e giochi sarà trasmesso in diretta su Twitch, piattaforma di streaming in continua crescita, disponibile sugli Android TV di TCL.

Per partecipare alla sfida, i fan si potranno iscrivere ad un contest su Twitch organizzato da sei iconici giocatori con enorme seguito. Sarà una grande partita con chat, talk show, premi TCL e interazioni con i fan. Ognuno dei sei streamer annuncerà la data del grande evento più avanti nel corso di queste settimane.

"Lo sport unisce le persone ed è una fonte di ispirazione per tutti affinché si sforzino di raggiungere i massimi standard di eccellenza, proprio come TCL si impegna costantemente per la propria strategia Display Greatness. Siamo molto felici di offrire questi nuovi prodotti e una campagna di comunicazione in vista di Euro 2021, che sarà un evento davvero elettrizzante per gli appassionati di sport in tutta Europa. Siamo lieti che i nostri fantastici prodotti contribuiscano a rivelare la magia degli eventi sportivi e speriamo che possano essere d'ispirazione per il pubblico, proprio come loro ispirano noi", afferma Antoine Salomé, direttore marketing di TCL Europe.