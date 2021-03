TCL annuncia evento mobile per il 14 aprile: cosa potrebbe arrivare

TCL ha annunciato in data odierna tramite il responsabile delle comunicazioni per TCL Mobile Brad Mole un nuovo evento globale atteso per il 14 aprile 2021, giornata in cui la società presenterebbe, come da slogan, la “prossima generazione di TCL Mobile”. Ma di cosa si parla esattamente? Vediamo le ultime indiscrezioni nel dettaglio.

Essendo dunque ben chiaro e definito che si tratterà di un’occasione completamente dedicata al mondo smartphone di TCL Corporation, gli occhi sono tutti puntati verso la nuova generazione di dispositivi mobili composta dai modelli TCL 20 Pro, 20L e 20S, in modo da arricchire la gamma di prodotti con i telefoni TCL 20 5G e 20 SE presentati tra fine 2020 e inizio 2021.

I dispositivi, in realtà, erano programmati per un annuncio più tardi nel corso di quest'anno ma, con questo nuovo evento proprio dietro l'angolo, alla fine si potrebbe parlare di un anticipo al mese di aprile. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, però, è noto ben poco: la speranza dei tipster del settore e dei fan del brand è di vedere il chip Qualcomm Snapdragon 888/870 o, in alternativa, MediaTek Dimensity 1200 sotto la scocca, in modo da competere sul settore smartphone offrendo sì i display di qualità per cui è nota TCL ma anche prestazioni degne di nota.

Considerato che TCL 20 5G è uno smartphone di fascia media con chip Qualcomm Snapdragon 690 e comparto fotocamera potenziato da AI con sensore principale da 48MP, possiamo certamente attenderci uno smartphone più potente da parte della società asiatica. La differenza effettiva, però, la vedremo solamente a tempo debito. Alquanto improbabile è invece la presentazione a sorpresa dello smartphone-tablet con display sia estensibile che arrotolabile, concept visto giusto qualche giorno fa.

Rimanendo nel mondo smartphone, si parla anche di rinvii per la presentazione di Huawei P50 da fine aprile a giugno.