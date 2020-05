TCL annuncia i nuovi TV QLED della serie C71 e C81: si parte da 599 Euro

TCL ha annunciato oggi i nuovi TV QLED della serie C71 e C81, disponibili per l'acquisto online dalla giornata di domani ed in arrivo negli store fisici ad inizio Giugno. La C71 arriverà nei negozi nelle varianti da 65, 55 e 50 pollici, mentre la C81 con diagonali da 75, 65 e 55 pollici.

Dotate della tecnologia di visualizzazione Quantum Dot, i TV supportano il Dolby Vision per riprodurre immagini in 4K HDR10+ ed il Dolby Atmos per un effetto sonoro surround.

Sulla Serie C81 è presente anche il sistema audio ONKYO, che promette una resa audio quasi cinematografica anche tra le mure di casa grazie ai movimento a 100Hz sui modelli da 65 e 75 pollici ed il software proprietario MEMC su quello da 55 pollici.

Le due linee sono accomunate dal sistema d'intelligenza artificiale TCL AI-IN, che ottimizza in maniera intelligente l'audio ed il video.A livello software è presente il sistema operativo Android, a cui si aggiunge l'integrazione con Google Home e Google Assistant che permette di controllare la riproduzione con i comandi vocali. Tuttavia, al momento del lancio la lingua italiana non sarà supportata, ma sarà implementata successivamente attraverso un aggiornamento software.

Veniamo quindi ai prezzi

Serie C71 - 50 pollici: 599 Euro, 55 pollici: 699 Euro, 65 pollici: 999 Euro;

- 50 pollici: 599 Euro, 55 pollici: 699 Euro, 65 pollici: 999 Euro; Serie C81 - 55 pollici: 799 Euro, 65 pollici: 1199 Euro, 75 pollici: 1699 Euro.

Sulla data di arrivo nei negozi fisici, però, ancora non è stata diffusa alcuna informazione.