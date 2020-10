TCL, apparso online video del primo smartphone estensibile al mondo in azione

TCL torna a farsi sentire con i suoi prodotti innovativi che la contraddistinguono: dopo aver presentato NXTPAPER durante l’IFA 2020 di Berlino, un display simile alla carta che riproduce anche video, ora su YouTube è trapelato un nuovo filmato che mostra il primo smartphone con display estensibile al mondo in azione.

Si sapeva già da tempo che TCL voleva proporre sul mercato un dispositivo mobile unico e riconoscibile a tutti grazie a questa peculiarità, ovvero la possibilità di aumentare le dimensioni dello schermo, ma non si era ancora visto un video del prodotto dal vivo. Grazie a Fold Universe, che ha pubblicato il filmato presente in questo articolo, ora possiamo vedere come funzionerà questo smartphone.

Nel video si vede il telefono dallo schermo da 4,5 pollici allungarsi fino a 6,7 pollici senza aumentare in modo significativo lo spessore del dispositivo; il display OLED con supporto flessibile, stando alle dichiarazioni dell’azienda, è una tecnologia in grado di essere chiusa e riaperta fino a 200.000 volte senza presentare problemi fisici (come crepe nello schermo o altro) o relativi alla reattività al tocco o altro.

TCL ha inoltre annunciato che non intende portare questi dispositivi sul mercato nel 2020, ma essendoci attualmente una competizione molto accesa in ambito smartphone pieghevoli o con la fotocamera sotto al display (quest’ultima vinta a settembre da ZTE con il suo Axon 20 5G) potrebbe pensare di lanciarli nel primo trimestre del 2021.

Altre aziende come Samsung sarebbero allo stesso modo al lavoro nei prossimi dispositivi innovativi: secondo alcune indiscrezioni recenti, il foldable Galaxy Z Fold 3 potrebbe giungere sul mercato con un modulo fotocamera pop-up anziché con i notch anteriori.