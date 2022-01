TCL, arrivano al CES i nuovi occhiali da vista intelligenti NXTWEAR AIR

In occasione della conferenza tenuta al CES 2022 di Las Vegas, TCL ha presentato la nuova generazione dei propri occhiali da vista intelligenti, che seguono i TCL NXTWEAR G dello scorso giugno e si contraddistinguono per essere più leggeri del 30%.

Analogamente ai modelli precedenti, anche i nuovi TCL NXTWEAR AIR sono dotati di due display Micro OLED da 1080p che insieme emulano un pannello unico da 140 pollici con proporzioni di 16:9 e FOV di 47 gradi. La novità principale è rappresentata dal fatto che rispetto al modello precedente questi sono il 30% più leggeri, il che dovrebbe renderli più comodi da usare.

Aggiornato anche il design che, come si può vedere attraverso l'immagine presente in calce, ricorda a grandi linee i RayBan, sebbene la compagnia non abbia collaborato in alcun modo sul progetto.

A parte le modifiche al design, gli NXTWEAR AIR sono praticamente identici ai NXTWAR G: non dispongono di alcuna batteria integrata e devono essere collegati ad uno smartphone attraverso la porta USB-C. In termini di compatibilità, TCL spiega che gli occhiali sono compatibili con oltre un centinaio di smartphone e funzionano anche con alcuni laptop e tablet.

Nessuna informazione sulla disponibilità ed il lancio, tanto meno su un eventuale arrivo in Europa.