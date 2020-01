TCL al CES 2020, tra prototipi di smartphone pieghevoli e dispositivi 5G

Dopo essere approdata anche nel mercato smartphone del nostro Paese tramite il dispositivo mobile Plex, TCL ha deciso di portare due modelli interessanti al CES 2020: un pieghevole e uno smartphone 5G.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechRadar, l'azienda cinese ha fatto vedere ai presenti un prototipo di un dispositivo pieghevole. Quest'ultimo si piega al centro e non sembra essere utilizzabile una volta "chiuso". Trattandosi di un "concept", si conosce ben poco in merito a questo smartphone e non è chiaro se il pieghevole di TCL arriverà mai sul mercato. Tuttavia, si tratta chiaramente di una "prova di forza" da parte della società cinese, che ha dimostrato di essere in grado di realizzare un dispositivo di questo tipo.

Per quanto riguarda invece TCL 10 5G, stiamo parlando di uno smartphone pronto per la "nuova era della connettività" che dovrebbe avere un prezzo di lancio inferiore ai 500 dollari. Sembra che il dispositivo monti un processore Qualcomm Snapdragon 765, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali in tal senso.

Insomma, TCL sembra voler fare sul serio e potrebbe avere a disposizione degli assi nella manica per il 2020 per quanto riguarda il mercato smartphone. L'azienda cinese riuscirà a realizzare una versione definitiva del dispositivo pieghevole durante i prossimi dodici mesi? Staremo a vedere.

Crediti immagini: Future.