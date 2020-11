TCL, crolla il prezzo di due smartphone Android per il Black Friday

Dopo aver trattato le offerte di Amazfit, torniamo a parlare su queste pagine di aziende del mondo tech e sconti per il Black Friday. Questa volta è coinvolta TCL.

In particolare, mediante un apposito comunicato stampa, l'azienda cinese ha annunciato che in questi giorni di Black Friday ci saranno delle promozioni su TCL 10 SE e TCL 10 Plus, due smartphone Android arrivati recentemente in Italia. Si tratta di dispositivi che hanno già di loro un prezzo low cost, dato che al lancio costavano rispettivamente 229 euro e 399 euro nel nostro Paese.

Tuttavia, ora TCL ha fatto crollare il prezzo degli smartphone. Infatti, il brand ha deciso di abbassare particolarmente il costo dei suoi dispositivi in questi giorni di sconti, portando il prezzo di TCL 10 SE ad appena 120,90 euro su Amazon Italia (4/128GB). TCL 10 Plus, invece, viene proposto a 249 euro su Amazon Italia (6/256GB). In parole povere, ci sono stati rispettivamente dei cali di prezzo, rispetto a quelli di listino, pari a 108,10 euro e 150 euro. Insomma, la società cinese a quanto pare ha deciso di fare sul serio per questo Black Friday 2020.

Non abbiamo avuto modo di testare a dovere TCL 10 SE e TCL 10 Plus, ma se volete approfondire il brand in campo smartphone potete dare un'occhiata alla nostra recensione di TCL 10 5G (pubblicata a inizio ottobre 2020).