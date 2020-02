La fine di un'era: TCL decide di non vendere più smartphone BlackBerry

Signore e signori, è arrivato l'annuncio che molti appassionati di smartphone, soprattutto quelli di lunga data, non avrebbero mai voluto sentire: TCL Communication ha scelto di non voler più vendere dispositivi mobili a marchio BlackBerry.

Infatti, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e come scritto sul profilo Twitter BlackBerry Mobile, l'azienda cinese, che ha la licenza di utilizzare il brand BlackBerry dal 2016, ha scelto di non rinnovare l'accordo e quindi, a partire dal 31 agosto 2020, la società smetterà di vendere smartphone utilizzando lo storico marchio. Il supporto tecnico e quello di garanzia rimarranno attivi per altri due anni, in modo da soddisfare comunque le esigenze dei clienti, ma non arriveranno più dispositivi a marchio BlackBerry da parte di TCL Communication.

Si tratta di una notizia particolarmente importante, visto che l'azienda cinese fino a qualche anno fa sembrava voler puntare molto sullo storico brand. Tuttavia, i continui tentativi di rilanciare il marchio BlackBerry non hanno mai in realtà fatto gridare al miracolo e sembra sia proprio questo il motivo per cui TCL Communication vuole saperne di rinnovare la licenza.

Chiaramente non è ancora detta la parola fine per BlackBerry, ma secondo molte fonti internazionali questo è un colpo molto duro per il brand e sono in tanti a scommettere che non vedremo mai più smartphone con questo marchio.

Nel corso degli ultimi anni, sono stati lanciati diversi dispositivi BlackBerry sotto l'ala protettrice di TCL Communication. Pensiamo, ad esempio, a BlackBerry KEYOne e BlackBerry Key2. Pur non trattandosi di smartphone particolarmente popolari, questi dispositivi sono comunque riusciti a fare breccia nel cuore di una certa tipologia di appassionati.