TCL entra nel Metaverso: svelati al CES occhiali smart, visori AR e headset VR next-gen

Dopo aver presentato gli occhiali smart TCL NXTWear S con un crowdfunding su Kickstarter, la compagnia cinese è arrivata al CES con una pletora di novità in campo AR e VR. Infatti, sullo showfloor di Las Vegas TCL ha annunciato i suoi ultimi dispositivi indossabili, tra cui un headset VR e degli occhiali per la realtà mista.

Il prodotto più avanzato che è stato (ri)presentato da TCL al CES 2023 sono sicuramente gli occhiali smart NXTWear S, la cui idea è quella di "contenere una TV in un paio di occhiali simili a quelli che si indossano tutti i giorni". Nonostante ciò che il nome lascia pensare, i NXTWear S non sono dei veri e propri occhiali AR, ma permettono semplicemente il mirroring di uno schermo compatibile, come quello di una TV o di un laptop, direttamente sull'occhiale, dando l'illusione di trovarsi di fronte a un display da 130".

Al momento, soluzioni di questo tipo già esistono sul mercato, specie nel parco di prodotti di altre compagnie cinesi come Lenovo. In ogni caso, i NXTWear S di TCL faranno il loro debutto sul mercato internazionale nel primo trimestre del 2023, con un prezzo consigliato di 399 Dollari.

In parallelo, TCL ha presentato gli occhiali AR RayNeo X2, a cui potete dare un'occhiata nell'immagine in calce a questa notizia. Si tratta in questo caso di un vero e proprio paio di occhiali AR con tanto di chip Snapdragon XR2 di Qualcomm e display full-color Micro LED dotato di una luminosità massima fino a 1.000 nit. Secondo TCL, gli smartglasses potranno essere utilizzati sia all'interno che all'esterno, mentre il loro lancio è previsto per un generico 2023, con una release inizialmente limitata agli sviluppatori.

Per concludere, la compagnia ha anche annunciato l'headset NXTWear V, che per ora è solo un prodotto concept. Si tratta di un visore VR con un campo visivo di 108° e una densità di pixel pari a 1.512 PPI. Non solo: il visore avrà un peso piuma, pari a soli 236 grammi, ovvero metà del rivale più prossimo, l'Oculus Quest 2.