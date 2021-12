TCL esagera: pubblicato video di smartphone che si piega ed espande!

TCL ha tante novità in arrivo nel 2022: smartphone economici, soundbar, televisori, ma anche frigoriferi e lavatrici. Il portfolio della società è sempre più ricco di dispositivi, pure di progetti estremamente interessanti. Tra questi c’è un nuovo prototipo di smartphone pieghevole e pure espandibile. Fantascienza? Affatto, c’è un video!

L’unità di prova in questione è stata immortalata in un filmato ravvicinato da Fold Universe nel corso della conferenza DTC 2021 a Shenzhen, in Cina, dove TCL ha mostrato diversi suoi prodotti possibilmente in arrivo sul mercato.

Tra questi c’è proprio “Fold and Slide”, smartphone pieghevole che utilizza un unico pannello come schermo interno ed esterno, ma con il twist che si espande fino a coprire la diagonale di 10 pollici grazie a un ulteriore schermo nascosto. Nel filmato si nota che, con la semplice pressione di un pulsante, il pannello si allunga e l’interfaccia utente si adatta automaticamente coprendo l’intera superficie.

Ci sono chiari dubbi sulla durata dello schermo e si prevedono costi particolarmente elevati per una tecnologia così avanzata, ma trattandosi di prototipi c’è ancora un certo margine di miglioramento. In ogni caso, TCL “Fold and Slide” resta un prodigio della tecnica che ci fa puntare lo sguardo sul futuro degli smartphone: il design foldable e rollable diventerà un nuovo standard, oppure soltanto un caso unico per prodotti premium? Staremo a vedere.

Tra l’altro, segnali di questo dispositivo sono giunti ancora lo scorso marzo, quando in rete apparvero render e bozze di un dispositivo dal form factor unico.