TCL lancia il suo brand sul mercato smartphone: a IFA 2019 i primi prodotti

Dopo aver rapidamente conquistato il mercato dei televisori, la multinazionale cinese TCL Corporation sembra voler iniziare a fare sul serio anche per quanto riguarda gli smartphone, in seguito ai primi "esperimenti" sui dispositivi pieghevoli e agli smartphone venduti sotto i marchi Alcatel, BlackBerry e Palm (tutti brand di proprietà di TCL).

Infatti, come riportato anche da Android Central, la multinazionale cinese annuncerà dei dispositivi con marchio TCL nel corso dell'edizione 2019 dell'IFA di Berlino. Probabilmente, questo avverrà durante conferenza fissata per il prossimo 5 settembre alle ore 14:30. In molti si aspettavano si parlasse solamente di Smart TV, ma a quanto pare non sarà così.

Shane Lee, General Manager di TCL, ha dichiarato: "Vediamo la nostra nuova linea di prodotti mobili TCL al centro della nostra offerta di dispositivi elettronici, vogliamo creare esperienze più coinvolgenti per i nostri clienti dentro e fuori casa. [...] Siamo in grado di concentrarci sull'innovazione e sulla creazione di un marchio mobile di punta sotto brand TCL".

Stefan Steit, Global Marketing General Manager di TCL, ha dichiarato: "Ciò che abbiamo programmato per IFA 2019 è uno scorcio emozionante sul futuro della nostra azienda: ci sono smartphone, dispositivi 5G e intere nuove categorie di prodotti, tra cui il nostro display indossabile Project Archery".