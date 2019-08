TCL lancia lo smart TV XESS con disposizione verticale

TCL, il colosso cinese che occupa il terzo posto sul mercato dei televisori, ha annunciato un nuovo modello di TV verticale chiamato XESS. Fino ad ora, questo particolare segmento era interamente occupato da Samsung che sul mercato asiatico propone diverse soluzioni verticali.

La mossa di TCL sembra derivare da uno studio di settore che indica come l’80% dei consumatori sia alla ricerca di modi alternativi per visualizzare i propri contenuti. Ricordiamo che in Cina e nel sud-est asiatico i TV verticali sono da tempo una realtà affermata.

Lo XESS avrà un display da 55 pollici con un rapporto del 95.9% e sarà disponibile in due varianti, una standard ed una flatscreen: quest’ultima soluzione dovrebbe offrire la possibilità di essere utilizzata sia in orizzontale che in verticale ad un prezzo maggiorato rispetto al modello base.

Lo XESS è studiato per offrire una “modalità ritratto” che consente agli utenti di visualizzare i contenuti dello smartphone direttamente sulla TV, senza bande o filtri di alcun genere.

Il nuovo prodotto di TCL potrebbe aiutare la penetrazione di questa tipologia di televisori nel mercato americano ed Europeo. Ricordiamo che TCL ha da poco presentato la nuova gamma di TV oled “Serie-8” con tecnologia miniLED.