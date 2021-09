TCL MoveAudio S600, S200 e S150 ufficiali: auricolari TWS per ogni fascia di prezzo

TCL Communication presenta oggi la nuova gamma di auricolari True Wireless TCL MOVEAUDIO, caratterizzata dal design compatto, dal focus sulla connettività e sulla chiarezza del suono. Questa serie è composta dai modelli MOVEAUDIO S600, MOVEAUDIO S200 e MOVEAUDIO S150: vediamoli nel dettaglio.

Come abbiamo visto nella recensione di TCL MOVEAUDIO S600, il modello di punta viene proposto con tecnologia ANC (cancellazione attiva del rumore) per garantire un audio cristallino durante le chiamate con riduzione massima del rumore di fondo e amplificazione della voce di chi parla per sentirli perfettamente. Basta un semplice tocco degli auricolari per passare alla Transparency Mode, modalità che permette di sentire tutti i suoni circostanti senza togliere gli auricolari.

Tra le funzioni in dotazione troviamo poi il controllo Smart APP per visualizzare durata della batteria, personalizzare i controlli touch e gestire le suddette modalità ANC e Trasparenza. Notiamo infine la dotazione di batterie per un massimo di 32 ore di ascolto dichiarate, mentre con una singola carica cablata o wireless sarà possibile ottenere fino a 8 ore di riproduzione musicale. Viene garantita la compatibilità con Bluetooth 5.0, Google Fast Pair e Google Assistant. Gli auricolari TCL MOVEAUDIO S600 sono disponibili nelle colorazioni Dark Grey e Pearl White a partire da 149,90 euro.

Gli auricolari TCL MOVEAUDIO S200 restano compatti nelle dimensioni, trattandosi di altoparlanti da 12mm, e offrono comodità estrema e audio di alta qualità; incorporano la tecnologia ENC e quattro microfoni beamform per garantire chiamate chiare ovunque ci si trovi. Troviamo inoltre un sensore per rilevare automaticamente quando si indossano gli auricolari, così da passare da riproduzione a pausa senza alcun gesto. L’autonomia in questo caso ammonta a 3,5 ore massimo di ascolto e fino a 23 ore considerando anche la custodia di ricarica. Il prezzo per le versioni Classic White e Jet Black parte da 79,90 Euro.

Infine, TCL MOVEAUDIO S150 sono gli auricolari entry-level proposti sempre con Bluetooth 5.0 e certificazione IPX4, design ergonomico e compatto (altoparlanti da 13mm), tecnologia DSP (Digital Signal Processing) per ridurre il rumore di fondo, controlli Smart Touch per gestire la riproduzione musicale o attivare l’assistente vocale e autonomia fino a 3,5 ore con ascolto di musica e fino a 20 ore con ricarica da custodia, il tutto a partire da 29,90 Euro con unico modello in colorazione bianca.