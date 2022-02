TCL all'MWC 2022, 5 nuovi smartphone e altro: tutti i dettagli e prezzi

Sono giornate particolarmente movimentate per quel che concerne il mondo tech. È infatti il periodo del Mobile World Congress di Barcellona, che partirà ufficialmente il 28 febbraio 2022 ma che viene anticipato da alcuni annunci. Tra questi ci sono quelli di TCL, che includono gli smartphone della gamma TCL 30 e molto altro.

Primo comunicato stampa: Barcellona, 27 Febbraio 2022 – TCL, uno dei brand di elettronica di consumo più venduti al mondo e azienda leader nel settore della tecnologia, presenta cinque nuovi smartphone all'interno della sua Serie 30: TCL 30+, TCL 30, TCL 30SE, TCL 30E e TCL 30 5G. Queste cinque novità si uniscono a una coppia di smartphone già disponibili in esclusiva negli Stati Uniti: TCL 30XE 5G e TCL 30V 5G.

"L'espansione della Serie 30 di TCL dimostra il nostro impegno nel democratizzare la tecnologia, in modo che più persone abbiano accesso a smartphone affidabili, performanti e innovativi", ha detto Aaron Zhang, CEO di TCL Communication. "Il lancio della Serie 30 di TCL è il nostro modo di dare ai consumatori la libertà di mostrare il loro stile unico attraverso tecnologie ricche di funzionalità ed esperienze, ispirandoli ad ottenere il massimo da ogni situazione".

La Serie 30 di TCL è equipaggiata di un comparto fotografico unico, con caratteristiche innovative, in grado di mettere in mostra lo stile e l'estro creativo di ognuno.

TCL 30+, TCL 30, TCL 30SE e TCL 30 5G sono tutti dotati di una tripla fotocamera AI da 50MP, mentre TCL 30E integra una fotocamera doppia con una lente principale da 50MP. E per coloro che amano i selfie di gruppo, un obiettivo frontale ultra-grandangolare è disponibile per i modelli TCL 30+ e TCL 30 5G, in modo che tutti possano entrare comodamente nell'inquadratura, immortalando momenti preziosi con i propri cari.

Gli appassionati dei social media apprezzeranno la funzione Steady Snap, che offre la possibilità di mettere in pausa e catturare soggetti in movimento, il rilevamento tramite AI, che riconosce fino a 22 scene diverse, i video AI HDR, per la correzione dell'esposizione e ottimizzazione dei dettagli, i video HDR a bassa luminosità, per scatti ben bilanciati in condizioni di scarsa illuminazione, e One Shot, la funzione che fornisce diversi tipi di immagine da un unico scatto. Che si tratti dei propri piatti preferiti, animali domestici, ritratti o paesaggi emozionanti, queste funzionalità esaltano le immagini in modo che chiunque possa migliorare le proprie abilità fotografiche.

La qualità dello schermo è più importante che mai, con così tante persone che passano lungo tempo a guardare i propri contenuti preferiti, in ogni momento della giornata. Ecco perché la Serie 30 è dotata di display ricchi e coinvolgenti che offrono un'esperienza visiva insuperabile, oltre a tutte le certificazioni che attestano una speciale attenzione alla cura degli occhi.

Con schermi AMOLED FHD+ da 6,7 pollici per TCL 30+, TCL 30 e TCL 30 5G, nonché display da 6,52 pollici con mini-notch per TCL 30SE e 30E, i dettagli sono evidenziati in modo nitido e i colori sono potenziati, in modo che gli utenti possano sentirsi più vicini all'azione. Inoltre, TCL 30+ e TCL 30 sono dotati di doppi altoparlanti, regalando un'esperienza immersiva quando si guardano film, durante le sessioni di gaming o ascoltando musica.

Ormai trascorriamo sempre più tempo sui nostri telefoni per restare connessi con il mondo che ci circonda, e questo può avere un effetto negativo sulla salute degli occhi. Per tenere sotto controllo la cura e l'affaticamento della vista, tutti gli smartphone della serie TCL 30 sono dotati della nuovissima tecnologia NXTVISION di TCL, che lavora per migliorare l'esperienza dello schermo salvaguardando la vista. Inoltre, TCL 30+, TCL 30 e TCL 30 5G sono certificati da TÜV Rheinland, per la riduzione della luce blu del 30% a livello hardware e offrire comfort senza modificare i colori.

Tutti i cinque smartphone della nuova Serie 30 sono dotati di una batteria a lunga durata. TCL 30SE e TCL 30E si avvalgono di un'unità da 5.000 mAh, mentre TCL 30+, TCL 30 e TCL 30 5G hanno una batteria da 5.010mAh. Tutto questo si traduce in più tempo per leggere, guardare film, videochiamare e scattare foto, e meno tempo speso a cercare una presa di corrente.

TCL 30+, TCL 30, TCL 30 5G supportano la ricarica rapida a 18W, mentre tutti i telefoni sono equipaggiati con la ricarica intelligente AI, che riconosce la routine di ricarica quotidiana, al fine di ridurre il deterioramento della batteria, estendendone la durata a lungo termine.

Che si tratti di aggiornare il proprio stato sui social, scattare selfie con gli amici, rimanere aggiornati sulle ultime tendenze o viaggiare lasciandosi guidare dal navigatore, la Serie 30 di TCL abbina un design minimal ed elegante a potenza e caratteristiche incredibili.

Con un peso di soli 184g e un design sorprendentemente sottile di soli 7,74mm, TCL 30+, TCL 30 e TCL 30 5G offrono una presa ottimale e possono essere comodamente alloggiati in tasca o in borsa. Il trio ha un design incredibilmente slim se comparato ad altri smartphone con la stessa capacità della batteria, senza scendere a compromessi in fatto di display. Con una finitura dalle linee morbide e il retro in vetro, i nuovi smartphone TCL sono resistenti a graffi, sudore, urti e altri tipi di danni accidentali, mentre il vetro antigraffio del display assicura una resistenza estrema anche ai più sbadati.

La Serie 30 di TCL include anche dispositivi Google Android Enterprise Recommended.

I clienti potranno godere della connettività e delle prestazioni ultra-veloci di TCL 30 5G, perfetto per lo streaming di contenuti - dai film in HD ai giochi veloci, per videochiamare i propri cari e scaricare applicazioni. TCL 30 5G si unisce a una gamma di prodotti TCL 5G di diverse categorie, tra cui smartphone, tablet e CPE, come parte della mission di TCL di creare un mondo veramente connesso.

TCL 30+ è disponibile in Europa a partire da 229,90 euro , nelle colorazioni Muse Blue e Tech Black;

è disponibile in Europa a partire da , nelle colorazioni Muse Blue e Tech Black; TCL 30 è disponibile in Europa da 199,90 euro , in Muse Blue e Tech Black;

è disponibile in Europa da , in Muse Blue e Tech Black; TCL 30SE è già disponibile in Europa a 189,90 euro per la versione 128GB, in Space Grey e Atlantic Blue;

è già disponibile in Europa a per la versione 128GB, in Space Grey e Atlantic Blue; TCL 30E sarà disponibile in Europa da aprile 2022 a partire da 159,90 euro , in Space Grey e Atlantic Blue;

sarà disponibile in Europa da aprile 2022 a partire da , in Space Grey e Atlantic Blue; TCL 30 5G sarà disponibile in Europa da aprile 2022, nelle colorazioni Dreamy Blue e Tech Black.

Inoltre, continua l'ambizione di TCL di rendere la tecnologia disponibile a tutti offrendo eccellenza attraverso l'accessibilità: i nuovissimi TCL 305 e TCL 306 sbarcano sul mercato per offrire smartphone essenziali e super competitivi.

TCL 305 : da 119,90 euro , da ora disponibile in Europa.

: da , da ora disponibile in Europa. TCL 306: da 139,90 euro, da ora disponibile in Europa.

Secondo comunicato stampa: Barcellona, 27 Febbraio 2022 – TCL, uno dei brand di elettronica di consumo più venduti al mondo e azienda leader nel settore della tecnologia, svela una serie di nuovi dispositivi al Mobile World Congress (MWC) 2022. Rafforzando la missione di TCL di fornire connettività 5G per tutti, gli annunci mobile includono la nuova line-up Serie 30, con cinque nuovi smartphone tra cui un modello 5G ricco di funzionalità. A questi si aggiungono tre nuovi tablet, tra cui l'ultimo arrivato nell'innovativa famiglia NXTPAPER di TCL, e il nuovo TCL TAB 10s 5G. Consolidando la sua posizione di leader nella connettività, TCL porta sul mercato anche tre nuove CPE, tra cui LINKHUB 5G, un potente router 5G creato per collegare centinaia di dispositivi in ambienti diversi. [...]

TCL sta espandendo il suo portafoglio di tablet con tre nuovi prodotti.

In primo luogo, TCL NXTPAPER MAX 10 viene presentato al pubblico dopo il recente lancio di TCL NXTPAPER 10s, andando ad ampliare la linea NXTPAPER di TCL, già acclamata dalla critica. TCL NXTPAPER MAX 10 è disponibile in configurazione Wi-Fi o 4G LTE. Qualunque sia la scelta, si tratta di un tablet eccezionalmente capace, che offre apprendimento, intrattenimento e strumenti creativi, abbinati a una durata più che affidabile della batteria.

Il coinvolgente display NXTPAPER da 10,36 pollici del tablet e il rapporto schermo/corpo dell'83% regalano la sensazione di avere di fronte uno schermo simile alla carta. Se si ha bisogno di un blocco note per scrivere, di un'ampia visuale per lunghe sessioni di lettura, o di uno schermo per lo streaming di film e giochi, il nuovo tablet ha tutte le carte in regola. Il display è composto da un unico sistema multistrato con ogni film che compone lo schermo a giocare il proprio ruolo nel filtrare la luce blu dannosa e proteggere la vista. Equipaggiato inoltre da uno strato di vetro antiriflesso, il display di NXTPAPER MAX 10 sembra carta stampata, e come tale viene percepito, per un'esperienza di lettura e scrittura più confortevole e naturale.

A seguire, TCL TAB 10HD 4G offre intrattenimento non-stop. Gli utenti potranno perdersi nella visione dei loro contenuti preferiti grazie ai colori brillanti e accattivanti del display. Inoltre, la sottile cornice di 8.7mm fa sì che l'esperienza di visione risulti più coinvolgente che mai.

Con una batteria da 5.500mAh, l'ultimo tablet 4G di TCL può comodamente superare un'intera giornata di lettura, visione o navigazione, e grazie al suo potente chipset Octa-Core, offre prestazioni potenti.

Il terzo tablet della line-up è TCL TAB 10s 5G, uno dei primi tablet accessibili con connettività 5G. Lo schermo da 10,1 pollici FHD, l'ampia risoluzione e le dimensioni del tablet stesso sono abbinate alla tecnologia NXTVISION, in modo che le immagini di film e videogiochi non siano solo migliorate, ma siano anche ottimizzate per la salute degli occhi.

A tutto questo si aggiungono il 5G ultra-veloce, oltre a una batteria da 8.000mAh e 4GB di memoria. In questo modo gli utenti saranno in grado di vedere film e sport, effettuare videochiamate ed essere multi-tasking usando la connettività cellulare o Wi-Fi.

La famiglia di tablet di TCL sarà presto ampliata da TCL TAB PRO 12 5G, un tablet con ampio display e connettività 5G ultra-veloce, che vanta una forte attenzione all'intrattenimento e alla produttività.

Il tablet NXTPAPER MAX 10 sarà in vendita a partire dalla metà del secondo trimestre 2022 in Asia;

2022 in Asia; TCL TAB 10HD 4G è disponibile in Europa , con la versione FHD in vendita in Asia da fine marzo;

, con la versione FHD in vendita in Asia da fine marzo; TCL TAB 10s 5G sarà in vendita a metà Q2.

TCL sta espandendo il suo portafoglio CPE con il lancio di un router 5G e due soluzioni 4G, confermando la propria missione nel contribuire a creare un mondo veramente connesso per tutti.

Con LINKHUB 5G CPE HH515, TCL lancia un potente router 5G che offre una connettività Wi-Fi 6 avanzata. Annunciato per la prima volta al CES 2022, è in grado di supportare fino a 256 utenti e garantisce ottime prestazioni per i giochi basati su cloud, lo streaming dal vivo di alta qualità, l'istruzione online e il lavoro da casa.

LINKZONE LTE CAT6 Mobile Wi-Fi MW63 è un Wi-Fi mobile che offre connettività ad alta velocità in un design leggero e tascabile. Dotato di Wi-Fi dual-band e velocità di download 4G fino a 300Mbps, tutta la famiglia potrà godersi video, giochi online, didattica e lavoro da casa. Entrambi i prodotti sono compatibili con eSIM.

TCL lancerà inoltre un nuovo LINKZONE 5G Mobile Wi-Fi MW513, che supporta Sub-6GHz + mmWave, rendendo ancora più facile per i consumatori la connessione al Wi-Fi 5G ultraveloce in movimento.

LINKHUB 5G CPE HH515 sarà disponibile dal primo trimestre 2022 in Europa;

in Europa; LINKZONE LTE CAT6 Mobile Wi-Fi MW63 e LINKHUB LTE CAT6 Home Station HH63 saranno lanciati in Europa nel secondo trimestre.

TCL continua la sua missione di democratizzazione delle tecnologie più innovative, intelligenti e connesse con gli annunci del MWC 2022. Attraverso partnership attive con più di 80 operatori in 160 Paesi, il brand sta mantenendo il suo impegno nel fornire dispositivi 5G veloci, affidabili, convenienti e potenti perché tutti possano godere di una casa e una vita più smart. Per saperne di più su TCL e per i dettagli sui prodotti trattati in questo comunicato, visita il portale ufficiale di TCL.

Fine comunicati: visti i miriadi di annunci effettuati, abbiamo preferito riportare direttamente i comunicati dell'azienda. Tuttavia, ci tenevamo a precisare che alla stampa sono stati mostrati anche degli interessanti concept relativi a smartphone pieghevoli ed espandibili. In questo contesto, TCL sta testando un po' di tutto: un dispositivo sia foldable che espandibile, un pieghevole con fotocamera sotto allo schermo, l'ormai ben conosciuto TCL Fold 'n Roll e l'intrigante TCL 360 Ultra Flex, che dispone di un display che può essere ripiegato sia verso l'esterno che verso l'interno (quindi è possibile "chiudere" il dispositivo o avere lo schermo sul retro).

Ci sono poi anche il concept Surround Display (che può avere più pieghe) e gli occhiali XR Glasses (MicroLED). Insomma, lo spirito innovativo di TCL non sembra essere stato messo da parte, anche se molte delle immagini mostrate probabilmente non si tradurranno poi in prodotti consumer.