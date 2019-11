TCL Plex disponibile in Italia: prezzo, caratteristiche tecniche e offerte

Dopo l'annuncio a IFA 2019, lo smartphone TCL Plex è ufficialmente disponibile in Italia, sia tramite i classici rivenditori che attraverso gli operatori telefonici.

In particolare, TCL Plex viene venduto a un prezzo consigliato di 329 euro. Tuttavia, il dispositivo si può già trovare a 299,99 euro da MediaWorld. Oltre a questo, i vari operatori telefonici hanno lanciato le classiche promozioni che consentono di portarsi a casa lo smartphone. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo ai siti ufficiali di Wind e 3 Italia.

A livello di caratteristiche tecniche, TCL Plex monta un display TCL Dotch da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ e screen-to-body ratio del 90%, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 675 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU Adreno 612, 6 GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (Sony IMX586, f/1.8) + 16MP (f/2.4, grandangolare, 123 gradi) + 2MP (f/1.8), una fotocamera anteriore da 24MP (f/2.0) e una batteria da 3820 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0.

Le dimensioni dello smartphone sono pari a 162,2 x 76,56 x 7,99 mm, per un peso di 192 grammi. Ovviamente presenti tutte le connettività del caso, dal Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac al Bluetooth 5.0, passando per la porta USB Type-C, l'NFC e il jack per le cuffie. Le colorazioni disponibili sono Obsidian Black e Opal White.