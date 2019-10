TCL Plex ufficiale in Italia: caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Dopo l'annuncio avvenuto durante l'edizione 2019 dell'IFA di Berlino, TCL ha ufficializzato l'arrivo in Italia dello smartphone TCL Plex, che dispone di caratteristiche tecniche interessanti per la fascia di prezzo a cui viene venduto.

TCL Plex monta un display TCL Dotch da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+, screen-to-body ratio del 90% e tecnologia TCL NXTVISION (le immagini vengono ottimizzate in tempo reale per quanto riguarda colori, nitidezza e contrasto), un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 675 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU Adreno 612, 6 GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (Sony IMX586, f/1.8) + 16MP (f/2.4, grandangolare, 123 gradi) + 2MP (f/1.8), una fotocamera anteriore da 24MP (f/2.0) e una batteria da 3820 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0. Le dimensioni sono pari a 162,2 x 76,56 x 7,99 mm, per un peso di 192 grammi. Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac al Bluetooth 5.0, passando per la porta USB Type-C, l'NFC e il jack per le cuffie.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità nel nostro Paese, nel comunicato stampa giunto in redazione si legge: "TCL PLEX sarà disponibile sul mercato italiano nelle colorazioni Obsidian Black e Opal White da metà novembre a partire da 329 euro.

Sarà inoltre disponibile per questo modello TCL PLEX Care: assistenza tecnica con numero telefonico dedicato, servizio 'PickUp & Return' con riparazione del dispositivo in 48 ore (dalla data di recezione del prodotto in laboratorio) e copertura fino a 24 mesi sul telefono e 12 mesi sugli accessori. È inoltre possibile attivare tramite un'app preinstallata un'ulteriore copertura danni fisici sul display per 1 anno fino a un massimo di 2 riparazioni (servizio fornito ad un costo aggiuntivo)". Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale dell'azienda.