TCL porta in Europa smart TV da 98 pollici: quanto costa questo colosso?

Nel contesto della presentazione dei nuovi smart TV TCL Serie C di inizio aprile 2022 ci siamo limitati a una panoramica generale dei prodotti in arrivo in Europa. In questa occasione specifica, però, parleremo nel dettaglio del nuovo TCL C735 con schermo 4K da ben 98 pollici: ecco quanto costerà e con che feature arriva.

Il televisore TCL C735, come ripreso da FlatpanelsHD, appartiene alla fascia alta del catalogo 2022 e si presenta con uno schermo QLED Ultra HD 4K con refresh rate di 144Hz e sistema di retroilluminazione Full Array Local Dimming o FALD. Supporta dunque le tecnologie HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ lato video, mentre lato audio troviamo gli standard Dolby Digital Plus e Dolby Atmos, assieme al DTS Digital Surround.

Il sistema operativo è Google TV versione 11.0 e, lato connettività, troviamo quattro porte HDMI di cui 2 HDMI 2.1, rendendo quindi il TCL C735 da 98 pollici adatto anche al gaming su console. A tale proposito, troviamo il Variable Refresh Rate, AMD FreeSync e la tecnologia Auto Low Latency Mode.

Attenzione però al prezzo, poiché lo smart TV TCL C735 è un colosso nelle dimensioni e anche nel costo pari a ben 6.000 Euro in Europa; si tratta di un distacco di ben 3.500 Euro dalla variante da 85 pollici. Quando arriverà sul mercato? Non assieme agli altri modelli del 2022 tra aprile e maggio 2022, bensì in un periodo non precisato dell’anno corrente.

