TCL porta in Italia il TV 98C73 da 98 pollici della serie C73 QLED 4K da 120Hz

TCL annuncia oggi l'arrivo in Italia del suo TV dalle dimensioni più grandi: il C73 da 98 pollici, che promette un'esperienza cinematografica ed ancora più immersiva direttamente tra le mura di casa.

Basato sulla piattaforma Google TV, il 98C73 è dotato di un pannello con tecnologia QLED 4K da 120Hz e controllo della luminosità Full Array Local Dimming ed un design senza cornici frontali, in grado di garantire immagini ancora più immersive ed emozionanti.

Come gli altri modelli della serie C73, anche il modello da 98 pollici è dotato di Dolby Atmos con supporto Dolby Vision IQ ed HDR10+, per godere della migliore esperienza di film e serie TV.

TCL però spiega che il televisore è l'ideale non solo a casa ma anche in altri ambienti come sale riunioni visto che può essere utilizzato come schermo per le videochiamate.

“Nell’ultimo periodo, TCL è cresciuta molto all’interno del mercato italiano e questo successo ci ha convinto ad inserire un nuovo prodotto, dalle dimensioni impressionanti, che rappresenta una vera novità rispetto all’offerta TV che abbiamo proposto finora. Ciò significa confermare l’impegno di TCL a voler offrire ai consumatori finali la possibilità di avere il meglio, in termini di tecnologia ed esperienza visiva” ha affermato Andrea Musella, Country Manager Italia TCL Electronics.

Il TV TCL 98C73 sarà disponibile in Italia a partire da fine giugno, ad un prezzo di 4.999 Euro. Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia dell'arrivo in Europa del TCL 98C73 da 98 pollici.