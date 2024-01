TCL presenta al CES 2024 il TV QD-Mini LED da 115 pollici e NXTPAPER 3.0

In occasione della conferenza tenuta al CES 2024, TCL ha presentato un’ampia gamma di novità per l’intrattenimento domestico ed il proprio ecosistema smart.

L’annuncio più importante è però rappresentato dai progressi registrati dalla compagnia nel campo dei Mini LED: TCL ha infatti lanciato il nuovo TV QD-Mini LED da 115 pollici che rientra nella nuova gamma di televisori a grandi schermi, i quai stanno registrando un riscontro sempre maggiore da parte degli utenti.

TCL però ha anche annunciato TCL NXTPAPER 3.0, l’ultima generazione della tecnologia di visualizzazione ottimizzata per la vista, che ha ottenuto l’Innovation Honoree CES 2024 con il TCL 40 NXTPAPER. Sempre in occasione della fiera del Nevada, la compagnia ha anche presentato un portafoglio di tablet ampliato e la nuova linea di smartphone serie 50 con più opzioni NXTPAPER e 5G. In particolare, quest’ultimo annuncio conferma l’impegno dell’azienda nella democratizzazione del 5G e nello sviluppo di una tecnologia sempre più integrata nella quotidianità.

TCL NXTPAPER 14 Pro rappresenta il primo tablet con NXTPAPER 3.0, ed è dotato di un display da 14 pollici a 2,8K con CLP e DC dimming. A livello tecnico, è basato sul processore MediaTek Dimensity 8020 e 12GB di RAM, mentre la batteria è da 12000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W e 256 gigabyte di memoria interna. Presentato anche TCL TAB 10 NXTPAPER 5G con schermo NXTPAPER 2K da 10,4 pollici, Android 14 e processore octa-core 5G.

La società ha annunciato che nel 2024 porterà la tecnologia NXTPAPER in una gamma più ampia di modelli della serie TCL 50, tra cui i dispositivi per il mercato statunitense TCL 50 XL NXTPAPER 5G e TCL 50 XE NXTPAPER 5G e tanti altri ancora.

“Siamo lieti di partecipare al palcoscenico globale dell'innovazione insieme ad altri autorevoli esperti della tecnologia che sta per ridefinire il nostro mondo e plasmare il modo in cui vivremo in futuro. In TCL, siamo orgogliosi di non solo prevedere le tendenze di domani, ma anche di plasmarle attivamente. Il nostro progresso rivoluzionario nel Mini LED sta aprendo la strada all'esperienza di intrattenimento domestico più immersiva e accessibile per gli utenti di tutto il mondo, mentre il nostro avanzato ecosistema domestico intelligente consente a tutti ambienti abitativi più confortevoli e connessi. TCL è un attore attivo nei mercati europei di elettronica di consumo da molti anni. Ora siamo il marchio numero 2 in Francia, il numero 3 in Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia e il numero 5 in gran parte dei paesi europei. TCL si impegna a dare valore ai propri clienti offrendo loro un facile accesso alla tecnologia all'avanguardia volta a migliorare le loro vite quotidiane” ha affermato Frederic Langin, CCO di TCL Europe.