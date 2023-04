TCL presenta la nuova gamma TV 2023 con tecnologia Mini-LED e QLED

La Milano Design Week è appena iniziata e TCL Europe ha deciso di partecipare per la prima volta alla famosa kermesse, celebrando l’evento con la presentazione della nuova gamma TV 2023 che punta tutto sulle tecnologie Mini-LED e QLED. Noi di Everyeye c’eravamo e siamo pronti a raccontarvi tutte le novità.

Fino al prossimo 23 aprile TCL sarà presente alla Milano Design Week con una mostra esclusiva che prende il nome di “ELEMENTS – TCL Green Horizon” e nella quale saranno esposte opere d’arte sostenibili ed esperienze rese immersive dalla tecnologia. In apertura TCL ha lanciato la nuova gamma di prodotti per il 2023 con un focus particolare sui nuovi TV, a partire dalla Serie TCL C84 che sfoggia la luminosità dei Mini-LED con local dimming migliorato abbinata alla profondità dei colori garantita dalla tecnologia QLED.



Disponibile nei formati 55’’, 65’’, 75’’ e 85’’, la serie C84 è equipaggiata con il nuovo processore d’immagine AiPQ 3.0 e con un pannello 4K in grado di raggiungere picchi di luminosità fino a 2000 nit con supporto a HDR 10+, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, refresh rate fino a 144 Hz con VRR e ALLM accompagnati da AMD FreeSync Premium Pro che insieme alla dotazione di porte HDMI 2.1 rendono questi TV ideali per i videogiocatori, anche in virtù della nuova tecnologia Game Master Pro 2.0 che mette a disposizione una serie di funzionalità dedicate al mondo del gaming. I nuovi Smart TV QLED 4K delle Serie C74 portano invece in dote pannelli con illuminazione Full Array Local Dimming con HDR Pro, tecnologia 144 Hz Motion Clarity Pro e picchi di luminosità fino a 1000 nits. Anche questa serie può contare sul processore AiPQ 3.0 con supporto a HDR 10+, Dolby Vision e Dolby Atmos e sulla tecnologia Game Master Pro 2.0 che massimizza l’esperienza di gioco. La Serie TCL C74 è disponibile nei tagli da 55’’, 65’’ e 75’’.

A completare il quadro c’è la Serie C64, disponibile nei formati 43’’, 50’’, 55’’, 65’’, 75’’ e 85’’, dotata di tecnologia QLED e retroilluminazione LED con refresh rate a 60 Hz che grazie al Game Accelerator può arrivare a 120 Hz sfruttando la tecnologia Dual Line Gate, a fronte di un dimezzamento della risoluzione verticale delle immagini. Di serie il supporto ai formati HDR 10+, Dolby Vision e Dolby Atmos. Un piccolo approfondimento merita proprio la tecnologia Game Master Pro 2.0 disponibile su tutti i TV della serie C: queste funzionalità studiate per i gamer consentono ai pannelli di supportare una frequenza nativa di 144 Hz che grazie al Game Accelerator può arrivare fino a 240 Hz con input lag contenuti entro i 5,67 ms, il tutto controllabile da una nuova interfaccia facilmente accessibile.