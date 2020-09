TCL presenta all'IFA due nuovi tablet Android ed uno smartwatch per anziani

TCL, nel corso dell'evento tenuto questa mattina all'IFA di Berlino, ha rinnovato il proprio catalogo mobile con un'ampia gamma di novità che abbracciano varie categorie di prodotti. Nella lista troviamo due tablet, degli auricolari true wireless ed uno smartwatch per anziani.

TCL MoveTime Family Watch

Partendo proprio dello smartwatch per anziani, si tratta di un indossabile in grado di rilevare le attività di chi l'indossa, ma anche la frequenza cardiaca. E' inoltre presente il sistema di rilevamento delle cadute e la possibilità di effettuare chiamate con il vivavoce. TCL ha spiegato che è stato concepito per aiutare gli anziani a mantenere la loro indipendenza.

Un aspetto molto interessante ed utile è dato dal software interno che include un sistema in grado di inviare degli alert per i farmaci, in modo tale da ricordare di prendere i medicinali in orario.

Il sistema di rilevamento delle cadute funziona in maniera analoga alla controparte di Apple: nel momento in cui lo smartwatch capisce che la persona è incappata in un incidente di qualche tipo, invia degli avvisi ai contatti di emergenza, con tanto di posizione rilevata tramite il GPS. Inoltre, sempre dal punto di vista della sicurezza, è incluso anche un sistema che invia degli alert nel momento in cui lo smartwatch rileva una frequenza cardiaca irregolare.

TCL MoveTime Family Watch dispone di uno schermo OLED ed è resistente anche all'acqua e polvere. Arriverà in Europa in autunno al prezzo di 229 Euro.

TCL 10 Tab Max e TCL 10 Tab Mid

Come dicevamo poco sopra, sono stati presentati anche due tablet Android. Il TCL 10 Tab Max include uno schermo LCD IPS da 10,36 pollici basato sul sistema NXTVISION per l'elaborazione delle immagini e cornici sottili.

A livello tecnico è basato sul processore MediaTek MT8768T octa-core con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, accompagnati da una batteria da 8.000 mAh. E' inoltre compatibile anche con il 4G, il che vuol dire che si potrà inserire una SIM al suo interno.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore da 13 megapixel ed una per i selfie da 8 megapixel. Presenti anche doppi altoparlanti con cancellazione del rumore. Il prezzo è di 249 Euro per il modello WiFi Only e 299 Euro per quello LTE. Nella confezione sarà presente anche un pennino.

Il TCL 10 Tab Mid invece è caratterizzato da un display IPS da 8 megapixel con risoluzione di 1200x1290 pixel. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 665 con 4 gigabyte di RAM e batteria da 5.500 mAh. Il comparto fotografico è composto da un sensore posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel. Il prezzo è di 229 Euro e l'arrivo nei negozi è previsto nel quarto trimestre dell'anno.

TCL MoveAudio S200

Infine, TCL ha anche presentato gli auricolari true wireless MoveAudio S200, che andranno ad inserirsi nella fascia bassa del listino a 99 Euro.

Come molti altri concorrenti, anche questi riprendono a grandi linee il design delle AirPods, e garantiscono 3,5 ore di autonomia (23 se si tiene conto anche della custodia). Su ogni auricolare sono presenti quattro microfoni, ma troviamo anche la cancellazione elettronica del rumore. Si tratta di auricolari resistenti a polvere ed acqua grazie alla certificazione IP54.