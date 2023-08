TCL presenta la nuova linea di TV LED QD-Mini extra large

Ancora novità dal fronte TCL. Il brand ha presentato oggi la nuova linea di TV LED QD-Mini extra-large avanzati, disponibile in vari tagli in termini di dimensioni. A ciò si aggiunge anche la serie C95, altro pezzo forte della gamma di TV LED QD-Mini.

Ma andiamo per ordine. Il fiore all’occhiello è senza dubbio il TV LED QD-Mini X955, dotato di oltre 5000 zone di full array local dimming ed oltre 5000 nit di luminosità di picco. Il TCL X955 nella fattispecie è in grado di mostrare più di un miliardo di colori e copre il 98% della gamma DCI-P3. Dotato di processore AiPQ 3.0 ed accompagnato dagli ultimi algoritmi proprietari, offre chiarezza, contrasto, HDR e colori precisi, ed è anche certificato TUV Rheinland. Per quanto concerne il comparto audio, è presente una soluzione a 4.2.2 canali a 160W con supporto Dolby Atmos, e sarò disponibile nei formati large fino a 85 e 98 pollici.

Presentata anche la serie C95 che è dotata di 2000 zone di full array local dimming ed offre 2000 nits di luminosità di picco. Il sistema audio da 120W supporta il Dolby Atmos. La serie TCL C95 sarà disponibile nei modelli da 65", 75", 85" e 98”.

Arriva in Europa anche il C805, nei formati da 55, 55, 65, 75, 85 e 98 pollici ed offre una luminosità di picco di 1300 nits con VRR a 144Hz. TCL ha anche presentato un nuovo televisore 4K UHD, il P745 , da 85" e 98”.

Nel corso dello stesso evento TCL ha anche presentato il primo smartphone al mondo con display NXTPAPER.