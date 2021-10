TCL presenta le novità per il 2022, tra smartphone, smart TV e lavatrici

Dopo aver dato un'occhiata agli incredibili occhiali smart Thunderbird Pioneer Edition, torniamo a parlare di TCL, un vero e proprio vulcano di novità in queste ultime frazioni del 2021.

TCL 205

Tra le più importanti novità troviamo certamente lo smartphone TCL 205, nuovo innesto della famiglia TCL Serie 20 che mira a chi è alla ricerca di uno smartphone economico ma non per questo meno affidabile.

Si tratta di un prodotto "Smart a 360°" animato da un processore Unisoc Octa-Core da 1.6 GHz, display IPS da ben 6,22 pollici con risoluzione HD+, comparto fotografico a tripla camera con sensore principale da 13 MP e 4000 mAh di batteria. A bordo, il sistema operativo è Android 11 e il taglio di memoria proposto è da 2/32GB. Il nuovo TCL 205 è disponibile all'acquisto a un prezzo consigliato di 99,90 euro.

TCL Serie C82 e soundbar

Si amplia anche il parco TV con l'aggiunta dei nuovi modelli dell'ottima Serie C, con tecnologia QLED e Mini-LED. Sempre in ambito Home Entertainment, TCL ha svelato anche la nuova soundbar TS8132 con subwoofer WiFi integrato, prodotto in collaborazione con Onkyo e Dolby Atmos.

La nuova Serie C82 spinge al massimo l'esperienza del cinema domestico alla portata di tutti, attraverso la tecnologia Mini-LED su pannello 4K HDR Premium. Comparto audio anche in questo caso targato Onkyo e Android TV a bordo, per una smart TV pronta per la nuova generazione. Naturalmente, compatibile con lo standard digitale terrestre DVB-T2, fondamentale il vista dell'arrivo ufficiale dello switch off.

Nuovi frigoriferi e lavatrici TCL

Il colosso cinese entra a gamba tesa anche nel mondo del pulito con le nuove lavatrici Serie F e Serie P82, rivolte a chi cerca "una maggiore cura per i vestiti, un migliore comfort domestico grazie a una tecnologia efficiente, un occhio al design ed un altro alla convenienza. Pertanto, le lavatrici TCL hanno specificità interessanti e innovative come un motore Inverter più duraturo e affidabile, una centrifuga super efficiente che rimuove più acqua per minimizzare il tempo di asciugatura, e la tecnologia Powerful Spray Wash per pulire i vestiti in modo più approfondito e garantire un risultato ancora più igienizzato".

La Serie P parte da 8kg a un prezzo di partenza di 499 euro mentre, la versione lavasciuga sarà disponibile nel taglio da 8kg + 5kg a un prezzo consigliato di 699 euro. La Serie F, invece, rappresenta una soluzione versatile ed economica, sia per chi ha una casa poco spaziosa che per chi è alla ricerca di meno compromessi. Si parte da 6kg a un prezzo consigliato di 299 euro, con tagli intermedi da 7, 8 e 9kg.

Quanto ai frigoriferi, la nuova gamma comprende sia modelli classici a doppia porta, french door e i più generosi side-by-side "all'americana". In quest'ultimo caso risulta particolarmente interessante la proposta di TCL con il modello RP631SSE0 da 631L, disponibile in Italia a partire da dicembre a 999 euro.

I combinati più compatti, ideali per coppie e single, fanno parte della nuova famiglia TCL RB315, con pressi a partire da 499 e disponibilità immediata in Italia.

Purificatori d'aria TCL Serie Breeva

I nuovi purificatori d'aria Serie Breeva sbarcano in Italia come novità assoluta in ben tre modelli. Dal più economico Breeva A2, con raggio d'azione di 24 metri quadrati, ideale per ambienti più contenuti. Questo modello entry level viene proposto a un prezzo consigliato di 159 euro nel modello standard e 169 per la variante con connettività WiFi.

Allo stesso modo il Breeva A3 espande le possibilità sino a 40 metri quadrati, oltre a offrire un sistema di purificazione aggiuntivo mediante la sterilizzazione UV-C. Questo modello è dotato anche di luce ambientale per creare la perfetta atmosfera notturna. Il prezzo iniziale, in questo caso, è di 199 euro. Il modello WiFi invece parte da 219 euro. Saranno disponibili in Italia a partire da dicembre 2021.

Breeva A5 infine è il top di gamma di casa TCL, con modalità ultra-silenziosa per l'utilizzo in notturna, area sino a 48 metri quadrati e purificazione tramite filtri HEPA H13, carbone attivo e sterilizzazione UV-C. Anche il modello A5 sarà disponibile a partire da dicembre a un prezzo consigliato di 239 euro per il modello standard e 249 per la variante WiFi.