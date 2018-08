TCL presenta i nuovi TV 4K C76 con IA, Android, HDR PRO e soundbar integrata

TCL, terzo produttore mondiale di televisori, annuncia la nuova Serie C76: TV 4K, dotati delle ultime tecnologie quali Intelligenza Artificiale (IA), sistema operativo Android 8.0, Wide Color Gamut (WCG), HDR PRO e soundbar JBL integrata.

Il suo design è caratterizzato dall'assenza di cornice su tre lati, fatto che permette di avere un profilo minimal e super sottile, di soli 7,9 mm. Il concetto alla base del design di prodotto è quello di avere un TV realizzato in alluminio e metallo - senza viti ed elementi in plastica - che possa allo stesso tempo non sfigurare in salotto.

La Serie C76 di TCL è dotata di un sistema audio JBL avanzato, composto da speaker frontali a 2 vie, decodifica DTS e tecnologia di elaborazione surround. Durante il CES 2018 – tenutosi a Las Vegas a Gennaio 2018 – la Serie C76 di TCL ha ricevuto da IDG il premio per la "Smart TV dell’Anno con Migliore Esperienza Audio-Visiva al Mondo". La Serie C76, disponibile nelle versioni da 55 e 65 pollici, sarà lanciata in Italia a partire dalla metà di Settembre, e reperibile sia negli store fisici che online.

Principali specifiche dei prodotti: