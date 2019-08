TCL presenta i primi smart TV 4K con tecnologia miniLED

TCL ha presentato la nuova gamma di TV 4K Serie 8 con due modelli da 65 e 75 pollici. I televisori dell’azienda cinese saranno equipaggiati con tecnologia Quantum Dot che consentirà una copertura totale dello spettro DCI-P3.

La particolarità dei nuovi Serie 8 sarà nell’introduzione, per la prima volta sul mercato statunitense, della retroilluminazione miniLED con 25.000 led individuali che comporanno circa 1000 zone indipendenti per il local dimming.

Questa particolare tecnologia differisce dai microLED (che sono talmente piccoli da funzionare sul singolo pixel) ma consentiranno comunque di garantire una illuminazione mai vista su prodotti consumer, grazie ad una fonte di luce avanzata e disposta capillarmente su tutta la superfice del pannello.

I nuovi TV TCL supporteranno HDR10 e Dolby Vision. Per migliorare la capacità di contrasto gli ingegneri hanno sviluppato una tecnologia chiamata Quantum Contrast che consentirà di distribuire la luce sullo schermo in maniera più realistica. L’obiettivo è quello di mettere questi pannelli in competizione con i prodotti OLED.

I Serie 8 saranno spinti dal motore grafico AiPQ che utilizza algoritmi di machine learning per potenziare l’utilizzo dello Smart HDR, Smart 4K Upscaling e Smart Contrast. Tutti i nuovi modelli arriveranno con la piattaforma Roku.

I nuovi smart TV saranno disponibili sul mercato americano nel 2020. Anche TCL sarà presente all’IFA di Berlino e presto avremo nuove informazionil.