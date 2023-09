TCL presenta la serie di TV 4K P74 da 98 e 85 pollici: si parte da 1999 Euro

TCL annuncia oggi la nuova Serie 4K di TV per il mercato italiano, che porta il nome P74 ed è disponibile nei formati da 85 e 98 pollici. Dotati di Dolby Vision e Dolby Atmos, i televisori offrono l’esperienza in 4K con immagini dinamiche, pannello Wide Color Gamut ed audio coinvolgente.

La serie TCL P74 però supporta anche la tecnologia Dolby Atmos che riproduce con precisione i suoni ed offre una purezza del suono per vivere emozioni più intense e lasciarsi trasportare dall’audio coinvolgente. Il pannello Wide Color Gamut invece riproduce colori più ricchi del 30% rispetto agli schermi LED tradizionali.

La nuova serie P74 di TCL adotta anche soluzioni Game Master 2.0 (nel modello da 85 pollici) e Game Master Pro 2.0 (nel modello da 98 pollici), mentre le porte HDMI 2.1 supportano le risoluzioni video più elevate e le migliori impostazioni automatiche dell’immagine, con latenza minima che permette di migliorare le prestazioni di gioco. L’ALLM (Auto Low Latency Mode) permette alle console e dalle schede grafiche di impostare in automatico i TV in modalità gioco per sfruttare l’input lag superveloce. Sul modello da 98 pollici troviamo anche il supporto nativo ai 144 Hz VR per offrire un gameplay più fluido.

L’esperienza di gaming è però migliorata anche dalla funzione Game Accelerator a 120Hz sul modello da 85 pollici e 240Hz sul modello da 98 pollici con risoluzione Full HD. Sulla variante da 98 pollici troviamo un pannello con frequenza di aggiornamento nativa di 144Hz e tecnologia Motion Clarity Pro, oltre che la presenza di speaker Onkyo 2.1 con subwoofer che garantisce una maggiore dinamica dei bassi.

Il modello da 98 pollici ha un prezzo di 2.999 Euro, mentre per la variante da 85 pollici sono richiesti 1.999 Euro.

Proprio qualche settimana fa, TCL ha presentato la nuova linea di TV LED QD-Mini Extra Large.