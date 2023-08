TCL presenta il primo smartphone al mondo con display NXTPAPER

TCL annuncia oggi il lancio della nuova gamma di smartphone NXTPAPER, composta da TCL 40 NXTPAPER e TCL 40 NXTPAPER 5G. Si tratta dei primi ed unici smartphone al mondo in grado di offrire un’esperienza visiva a colori simile alla carta grazie alla tecnologia del display.

Questa esperienza si traduce in un maggiore comfort per gli occhi. "Con il 2023, TCL ha raggiunto un traguardo significativo nella missione di portare la propria proposta di display NXTPAPER su schermi intelligenti a prezzi competitivi", ha dichiarato Aaron Zhang, CEO di TCL Communication. “Questo dispositivo rafforza la nostra visione di ‘Display Greatness’, combinando il comfort per gli occhi e la sensazione di leggere su carta con la comodità della tecnologia moderna, tutto in un unico prodotto. Noi di TCL continuiamo ad ascoltare i nostri consumatori e a rispondere alle loro esigenze con idee innovative e un portafoglio di prodotti in costante evoluzione".

Certificati TUV per le ridotte emissioni di luce blu, gli smartphone offriranno un’esperienza di visione confortevole simile a quella della carta, mantenendo però il bilanciamento dei colori originale. Un sensore integrato inoltre regola automaticamente la luminosità del display e la temperatura del colore in base all’ora e l’ambiente. Sul display dello smartphone è presente anche una funzionalità antiriflesso ed una funzione anti-impronte che rende più confortevole che mai la lettura.

Il TCL 40 NXTPAPER è dotato di un display FHD+ da 6,78 pollici con doppi altoparlanti ed audio 3D powered by DTS, fotocamera per i selfie da 32 megapixel, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel con lente ultra wide da 5MP e sensore macro da 2MP. Compatibile anche la T-PEN,mentre come spazio di archiviazione troviamo 256GB ed 8GB di RAM con un’ulteriore espansione virtuale di 8GB di RAM. TCL 40 NXTPAPER sarà disponibile dal fine settembre al prezzo consigliato al pubblico di 199,90 euro.

TCL 40 NXTPAPER 5G invece è dotato di un display HD+ da 6,6 pollici, 256GB di ROM e 6GB di RAM che possono essere ulteriormente aumentati con un’espansione di RAM virtuale di altri 6GB. Anche qui troviamo una fotocamera principale da 50MP, sensore di profondità da 2MP e macro da 2MP. La fotocamera frontale invece è da 8MP. TCL 40 NXTPAPER 5G sarà disponibile da novembre al prezzo consigliato al pubblico di 249,90 euro.