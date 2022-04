TCL presenta smartphone Serie 30: specifiche e prezzi in Italia

TCL Communication oggi ha svelato in Italia la gamma di smartphone Serie 30 composta dal quartetto di modelli TCL 30, 30+, 30SE e TCL 30E, appartenenti tutti alla fascia medio-bassa. Vediamoli in ogni dettaglio con la scheda tecnica e le funzionalità principali, assieme ai prezzi proposti sul nostro mercato.

I modelli più notevoli sono gli smartphone TCL 30 e TCL 30+ dotati di design ultrasottile, un display NXTVISION 6.7" FHD+ AMOLED con funzionalità per la protezione degli occhi e batteria da 5.010 mAh per garantire un’ottima autonomia. Entrambi i dispositivi hanno tre sensori fotocamera sul retro con lente principale da 50 megapixel e secondarie da 2 MP, mentre la principale anteriore è da 8 MP nel caso del TCL 30 e da 13 MP per il TCL 30+. Sia TCL 30 che TCL 30+ sono Android Enterprise Recommended.

Importante notare poi la presenza della tecnologia Always on Display o AOD che permette agli utenti di visualizzare contenuti personalizzati a basso consumo energetico, ottenendo informazioni senza sbloccare il telefono. TCL 30 e TCL 30+ sono inoltre certificati TÜV Rheinland, ovvero hanno una protezione della luce blu che riduce quest’ultima del 30%. Non manca, dunque, una protezione antigraffio doppia per lo schermo. Il chipset sotto la scocca per entrambi i modelli TCL 30 e 30+ è il MediaTek Helio G37.

Il modello TCL 30SE presenta allo stesso modo un display NXTVISION ma da 6,52" con risoluzione HD+, aspect ratio 20:9 e rapporto schermo-corpo pari all’89,1%. A ciò si aggiunge la tecnologia Display Enhancement, grazie alla quale risulta possibile visualizzare dettagli chiari anche sotto una fonte particolarmente luminosa; le immagini hanno così anche miglior contrasto e nitidezza. La batteria da 5.000 mAh offre una autonomia importante, mentre il comparto fotocamera si compone anche qui di tre sensori di cui il principale da 50 MP; per i selfie troviamo, invece, una lente da 8 MP.

Assieme allo smartphone TCL 30E, TCL 30SE supporta la tecnologia ISOCOELL 2.0 che migliora la sensibilità alla luce e al colore per le fotografie anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre la tecnologia 4-in-1 Big Pixel cattura più luce e il Double Super PD offre un autofocus più veloce e preciso. Gli utenti potranno quindi scatenare la loro creatività con la modalità Movie e 21:9 Video Aspect Ratio, per filmati in formato cinematografico: attraverso 12 diversi filtri e vari effetti artistici, la narrazione visiva risulterà più interessante e professionale.

Infine, grazie alla fotocamera frontale intelligente HDR da 8MP di TCL 30SE, ogni ritratto può essere catturato con straordinari dettagli, anche in condizioni di controluce, utilizzando l'algoritmo di regolazione dell'esposizione.

Venendo a prezzi e disponibilità, ecco i dati per il mercato italiano:

TCL 30+ è disponibile a partire da 229,90 Euro nelle colorazioni Muse Blue e Tech Black e con 128 GB di archiviazione interna e 4 GB di RAM;

nelle colorazioni Muse Blue e Tech Black e con 128 GB di archiviazione interna e 4 GB di RAM; TCL 30 è disponibile da 199,90 Euro in Muse Blue e Tech Black con 64 GB di archiviazione e 4 GB di RAM;

in Muse Blue e Tech Black con 64 GB di archiviazione e 4 GB di RAM; TCL 30SE è disponibile a 189,90 Euro per la versione 128 GB nelle colorazioni Space Grey e Atlantic Blue, con 4 GB di RAM;

per la versione 128 GB nelle colorazioni Space Grey e Atlantic Blue, con 4 GB di RAM; TCL 30E è disponibile a partire da 159,90 Euro in Space Grey e Atlantic Blue, con versione solo da 64 GB di memoria e 3 GB di RAM.

Durante il MWC 2022, TCL ha svelato lo smartphone "Ultra Flex" capace di piegarsi a 360 gradi.