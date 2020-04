TCL S61 ufficiale in Italia: tutto sull'Android TV da 32 pollici venduto a 219 euro

Dopo l'annuncio della sua nuova gamma di smartphone, TCL torna alla carica e annuncia l'Android TV S61. Si tratta di un modello interessante, considerando che in Italia viene venduto a 219 euro. L'unico aspetto che potrebbe fare un po' storcere il naso è la risoluzione.

Comunicato stampa: Milano, 14 aprile 2020 - TCL Electronics (1070.HK), uno dei principali player di elettronica di consumo e secondo produttore di TV al mondo, presenta oggi per il mercato italiano la nuova serie S61, Android TV da 32" che offre un'esperienza di utilizzo ancora più smart grazie alle numerose funzioni integrate, all'alta qualità delle immagini e ad un design elegante che si inserisce perfettamente in ogni stanza.

Il nuovo TCL S61 è caratterizzato da uno schermo da 32" con risoluzione HD (1366x768 pixel) e con tecnologia HDR per immagini estremamente nitide e brillanti e per una presenza di dettagli incredibile per un pannello di queste dimensioni. Per permettere all'utente di godere al massimo dei propri contenuti video, la serie S61 racchiude in sé una tecnologia avanzata che sfrutta un sistema di elaborazione delle immagini (HD, HDR, Micro Dimming) che su questo dispositivo consente di raggiungere un PPI (Picture Performance Index) di 300 garantendo un'esperienza di visualizzazione davvero meravigliosa.

Il comparto audio non è da meno, TCL S61 supporta Dolby Audio che è da sempre sinonimo di qualità ed eccellenza. Una tecnologia che offre un audio dinamico in grado di garantire suoni chiari, ricchi e potenti per un effetto sonoro ideale per la visione di un film, di un video o di un videogioco. Grazie a questo sistema, combinato alle immagini di alta qualità, lo spettatore verrà davvero trasportato all'interno della scena che sta guardando, per una user experience unica nel suo genere.

Anche l'occhio, si sa, ha bisogno della sua parte e questo vale ancora di più se si parla di un prodotto che deve inserirsi nel proprio ambiente di casa e adattarsi al proprio tipo di arredamento. TCL S61 oltre ad avere una dimensione ridotta grazie ai suoi 32" che lo rendono ideale in questo senso, è anche caratterizzato da un design ultra sottile e minimal che gli conferisce uno stile semplice ed elegante. L'assenza di cornice su tre lati, inoltre, delinea perfettamente lo schermo conferendo una visuale ancora più immersiva delle immagini all'utente.

Uno dei pochi sul mercato ad offrire Android TV (Android TV 9.0) ad un polliciaggio così ridotto, l'S61 è un televisore smart ricco di funzionalità che lo rendono perfetto per le famiglie italiane in quanto ottimo mezzo di svago e divertimento. Grazie alla presenza di Google Play Store, infatti, è possibile scaricare numerose applicazioni per ampliare l'esperienza di utilizzo del TV e renderlo molto più versatile. La vasta selezione di app disponibili permettono all'utente di passare dalle serie tv su Amazon Prime Video a Netflix, fino ai tutorial su YouTube in un secondo trasformando questo TV in un vero e proprio alleato.

Il nuovo device di TCL è perfetto, dunque, per gli amanti di film e telefilm ma anche per i videogiocatori o le famiglie che si ritrovano in salotto e riscoprono il piacere di giocare insieme. Grazie ad Android TV, infatti, l'S61 integra Google Play Giochi che propone soluzioni di divertimento infinite, ma offre anche una nuova modalità che garantisce una continuità unica nel gioco. Infatti è possibile iniziare una partita sul TV per poi finirla sul telefono e viceversa. Inoltre permette di giocare in modalità multiplayer, per farlo basterà usare il telecomando o il proprio smartphone come pad per immergersi in sfide combattutissime oppure, per i gamer più appassionati, si possono collegare fino a 4 gamepad per vivere una user experience ancora più coinvolgente e immersiva.

La Serie S61 ha Google Assistant integrato, permettendo di usufruire della Ricerca Vocale di Google per cercare qualsiasi tipo di risposta o contenuto in modo semplice e veloce. Basterà scaricare l'app sul proprio smartphone e dire "Ok Google" per far partire qualsiasi contenuto direttamente sul TV. Dalla riproduzione dell'ultimo episodio di "La Casa di Carta 4" alla gestione delle proprie lampadine intelligenti, oltre 1 milione di azioni sono disponibili e a portata di voce dell'utente.

Ulteriore integrazione nel TCL S61 è Google Chromecast. Il dispositivo creato per connettere con facilità il proprio smartphone o tablet (iOS e Android) al televisore è già incluso nel TV. In questo modo anche nelle ore più produttive della giornata sarà possibile trasmettere rapidamente foto, video, musica e molto altro dal proprio dispositivo preferito direttamente sul televisore, rendendo ancora più semplice e veloce la condivisione dei contenuti con amici e famigliari.

Inoltre TCL S61 è anche compatibile con tutti i dispositivi Amazon Alexa.

Fine comunicato: Per tutti i dettagli del caso sul televisore coinvolto, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di TCL (ci sono anche le specifiche complete).