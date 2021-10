TCL svela occhiali smart Thunderbird Pioneer Edition: avranno display micro-LED a colori

In seguito all’annuncio degli occhiali smart di Facebook e Ray-Ban, diversi colossi della tecnologia hanno seguito il loro esempio procedendo con la dimostrazione di Smart Glasses concorrenti. L’ultima società tra queste è TCL, la quale ha presentato gli Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition proprio nella giornata odierna.

Questi occhiali proposti dalla società asiatica si sono mostrati oggi con un video teaser dimostrativo, grazie al quale possiamo già comprendere alcuni loro dettagli importanti. Innanzitutto, cosa li distingue dalla concorrenza? Principalmente le lenti-display in dotazione: quelle offerte negli Thunderbird Smart Glasses di TCL sono infatti lenti in grado di trasformarsi in schermi micro-LED trasparenti pronti a mostrare immagini a colori e contenuti in realtà aumentata, grazie anche al supporto di un algoritmo.

Questa soluzione, ai lettori più attenti, ricorderà in particolare gli Xiaomi Smart Glasses visti a metà settembre. In tal caso, infatti, la società cinese ha affermato di avere optato per la dotazione di un pannello micro-LED monocromatico dalle dimensioni pari a 2,4 x 2,02 millimetri. Anche per gli occhiali TCL si tratterà di uno schermo piccolissimo, ma con la grande differenza del supporto a una vastissima gamma di colori.

Tramite gli Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition sarà dunque possibile leggere notizie, vedere i messaggi ricevuti su smartphone, controllare la propria casa tramite dispositivi IoT e molto altro ancora. Inoltre, non mancherà la fotocamera integrata collocata sul ponte nasale, con la quale sarà possibile scattare foto e inviarle direttamente allo smartphone.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli tecnici, tantomeno informazioni riguardo disponibilità e costi. Tuttavia, questo teaser è il chiaro segnale dell’interesse di un numero sempre maggiore di brand del mondo tech per gli occhiali smart. Sarà interessante capire quale sarà il prossimo nome a rilasciare un annuncio simile. Uno dei più importanti di cui non si parla da diverso tempo è Apple, i cui Apple Glass avrebbero subito un ritardo nella produzione e nel lancio, ora atteso per il 2023.