TCL, è ufficiale: smartphone e tablet pieghevoli, tra doppie pieghe e display 'scorrevole'

Dopo le prime indiscrezioni di qualche settimana fa, TCL ha annunciato ufficialmente, attraverso un comunicato stampa giunto in redazione, lo smartphone con schermo "scorrevole". Ad accompagnarlo, c'è anche un altro dispositivo interessante con "doppia piega". Al momento, si tratta di concept (o comunque prototipi).

Comunicato stampa: Milano, 5 Marzo 2020 – TCL Communication presenta le ultime innovazioni dell'azienda in fatto di display con il primo concetto di smartphone con schermo estendibile al mondo e un nuovo tablet con piegamento trifold. Entrambi i prodotti sono l'incarnazione delle più recenti innovazioni nel campo di schermi flessibili e dinamici, e fanno parte del vasto programma di sviluppo che sfrutta l'esperienza del brand nella produzione di display insieme a TCL-CSOT, e che ora comprende più di tre dozzine di diversi design di prodotto.

"Con questi dispositivi di ultima concezione, TCL ha chiaramente dimostrato che c'è ancora molto spazio per nuove idee quando si tratta di sviluppo di display flessibili e pieghevoli, ed è fondamentale per noi pensare fuori dagli schemi e guidare l'innovazione", ha dichiarato Shane Lee, General Manager, Global Product Center di TCL Communication. "Questi nuovi form factor fanno leva su tecnologie di schermi e cerniere già esistenti all'interno del nostro ecosistema integrato, permettendoci di re-immaginare il futuro dei dispositivi mobile perseguibile tramite un programma di ricerca e sviluppo aggressivo e sfidante".

Oltre ai dispositivi pieghevoli, TCL ha individuato altri modi per sfruttare la tecnologia di display flessibile AMOLED con lo sviluppo del primissimo concetto di smartphone con schermo arrotolabile ed estensibile al mondo. Con soli 9 mm di spessore, questo device re-immagina il design standard degli smartphone, integrando un display AMOLED arrotolabile e motori interni per estendere lo schermo da 6,75 a 7,8 pollici con un semplice pulsante. Ciò consente un'esperienza d'uso completamente nuova e un miglioramento dell'interfaccia utente multitasking personalizzata TCL. Grazie a un asse più ampio e al display arrotolabile, il dispositivo non presenta i solchi o le pieghe che si trovano comunemente negli AMOLED pieghevoli. Quando non è in uso, un pannello scorrevole motorizzato utilizza una meccanica avanzata per nascondere il display flessibile. .

Mentre gran parte dello sviluppo di display pieghevoli si è recentemente focalizzato sugli smartphone, TCL ritiene che questa tecnologia possa essere sfruttata per un'esperienza su schermo ancora più grande, ed è per questo che l'azienda ha introdotto il nuovo concetto di tablet trifold, guidando una nuova categoria di prodotti in fase di sviluppo. Questo prototipo utilizza entrambe le tecnologie di cerniera dell'azienda - DragonHinge e ButterflyHinge - per ripiegare un display da 10 pollici in un dispositivo da 6,65 con rapporto 20,8:9 e risoluzione in 3K. Si tratta del primo tablet che sfrutta cerniere doppie per ottenere questo tipo di design e garantire una piegatura fluida verso l'interno e verso l'esterno occupando uno spazio minimo, oltre a presentare una lucentezza multidimensionale straordinaria con una finitura olografica 3D.. Al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sui prezzi o sulla disponibilità di questi due dispositivi.

Per ulteriori informazioni sui dispositivi mobile TCL, visitare il sito ufficiale.