TCL vorrebbe realizzare uno smartphone con schermo 'scorrevole'

TCL sembra voler puntare su un form factor particolarmente originale per il suo prossimo smartphone. Infatti, nelle ultime ore sono trapelati online alcuni presunti render di un progetto che la multinazionale cinese avrebbe dovuto portare all'edizione 2020 dell'MWC di Barcellona, che è stata annullata per questioni legate al Coronavirus.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e 9to5Google, TCL starebbe pensando di provare a innovare il mercato smartphone con alcune interessanti idee. Tra queste, troviamo uno smartphone con schermo estendibile in larghezza. Dalle poche immagini in nostro possesso, ovvero quelle presenti a corredo della notizia, la seconda "parte" del display sembra uscire direttamente dalla scocca, ma non ci sono ulteriori dettagli e quindi al momento non possiamo sbilanciarci troppo in merito. Alcune fonti parlano anche della possibilità che da chiuso lo smartphone disponga di uno schermo avvolto su sé stesso.

Trattandosi di rumor e leak, non ci sono ancora informazioni certe in merito al progetto. Alcune fonti parlano semplicemente di concept, mentre secondo altre TCL sarebbe già stata pronta a presentare un primo prototipo di questo smartphone durante l'edizione 2020 del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona. Al momento la società cinese non ha confermato né smentito nulla.

Staremo a vedere, sicuramente il progetto ha la nostra attenzione e, se TCL è veramente riuscita a far funzionare una tecnologia del genere, potremmo presto vederne delle belle in campo smartphone.