Un team di astrofili italiani ha scoperto sette nuove stelle variabili nella Via Lattea

Un gruppo di esperti tutto italiano ha scoperto sette stelle variabili, oggetti celesti la cui luminosità cambia nel tempo, su una piccola porzione di cielo nella costellazione di Cassiopea. Lo studio si è concluso di recente, esattamente il 26 gennaio 2021.

Il team di ricerca, chiamato "GUNVAG Team", è composto dalle associazioni del Gruppo Astrofili Palidoro, del Gruppo Astrofili Galileo Galilei, dell'Osservatorio Astronomico Nastro Verde e del Telescopio Remoto UAI (Unione Astrofili Italiani). In particolar modo, gli esperti hanno scoperto:

Due stelle pulsanti la cui luminosità varia per contrazione ed espansione della sua superficie;

la cui luminosità varia per contrazione ed espansione della sua superficie; Quattro sistemi binari ad eclisse , cioè coppie di stelle che si eclissano tra loro producendo una variazione di luminosità;

, cioè coppie di stelle che si eclissano tra loro producendo una variazione di luminosità; Un sistema binario di tipo ellissoidale, la cui luminosità varia a causa delle diverse superfici stellari visibili rivolte verso un osservatore durante l'orbita degli astri.

Non è finita qui: le scoperte sono state tutte riconosciute a livello internazionale nel database delle stelle variabili VSX dell'AAVSO (American Association of Variable Star Observers). Quest'ultima un'associazione che dal 1911 ha coordinato, raccolto, e analizzato tutte le osservazioni delle stelle variabili condotte in gran parte da astronomi amatoriali.

Il prossimo passo degli astrofili (Giuseppe Conzo, Paolo Giangreco Marotta, Mara Moriconi, Gabriele Spaziani, Paolo Zampolini, Giorgio Mazzacurati, Nello Ruocco e Giorgio Bianciardi), sarà quello di studiare ulteriori caratteristiche di ciò che è stato osservato, portando alla luce nuovi approfondimenti sulla natura degli oggetti presenti all'interno della nostra galassia.

Anche la NASA studia queste stelle, grazie ai dati raccolti dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) e da strumenti come il radiotelescopio MeerKAT.