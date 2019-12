Un team di astrofisici ha individuato due protocluster, genitori dei cluster galattici

Gli ammassi di galassie (in gergo, cluster) contengono migliaia di galassie che rimangono legate grazie alla gravità. A livello di struttura complessa sono le più grandi strutture gravitazionali conosciute dell'universo e potrebbero esserci utili per lo studio dell'evoluzione galattica.

In particolare ciò che maggiormente interessa gli astrofisici sono i protocluster galattici, ovvero ciò che darà vita ai cluster di galassie (gli astrofisici sono anche riusciti a pesare un cluster di galassie) per come li conosciamo. Dei genitori, praticamente, che si trovano ad alti redshift e che potrebbero fornirci informazioni sull'universo nelle sue fasi iniziali (proprio come la galassia molto antica trovata recentemente). Tuttavia, il rilevamento di queste strutture ad alti redshift (sopra il 2.0) è particolarmente complesso.



Un team di ricercatori guidato da Jun Toshikawa, dell'Università di Tokyo in Giappone, sembra aver trovato due nuovi protocluster di galassie, e forse persino un terzo. Questo come risultato dell'osservazione di tre regioni molto dense di galassie precedentemente selezionate: D1RD01, D1GD02 e D4GD01. Tali regioni erano state identificate per la prima volta utilizzando lo spettrografo multi-oggetto "DEep Imaging" del telescopio Keck II dal programma Deep Fields del Telescope Legacy Survey (CFHTLS), una collaborazione canadese, francese e hawaiiana. In particolare gli astronomi hanno individuato due protocluster: uno a redshift 4.9 nella regione D1RDD01 e uno a redshift 3.72 in D4GD01. In oltre hanno identificato un possibile protocluster in D1GD02 ad un redshift di circa 3.83 (ma su questo non ci sono ancora sufficienti dati). In particolare, il protocluster di D1RDD01 sarebbe costituito da almeno sei galassie, mentre quello di D4GD01 sembra che possa contenere fino a nove galassie.

I dati raccogli dagli astronomi sono concordi con quanto si pensava, cioè che la formazione di un superammasso inizi nell'universo primordiale. In oltre si sono accorti che protocluster a redshift superiori a 3.7 mostrano una distribuzione di galassie diversa da quella a cui siamo abituati, esattamente come era atteso. Serviranno comunque ulteriori dati e ulteriori esempi per determinare una regola generale e un modello atto a descrivere la formazione di questi giganteschi ammassi.