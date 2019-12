Un team di astronomi ha mappato la superficie di una stella di neutroni

Le stelle di neutroni sono ciò che rimane di stelle estremamente massive (più di dieci volte la massa del Sole) quando queste "muoiono". Stelle compatte formate da materia degenere, principalmente neutroni mantenuti insieme dalla gravità. Per la prima volta, la NASA è riuscita a mappare la superficie di una stella di neutroni.

La stella di neutroni J0030+0451 si trova all'interno della costellazione dei Pesci e, come tutte le stelle di neutroni (scoperte da Susan Jocelyn Bell), ha dei "numeri" impressionanti: è larga soltanto 25 chilometri ma ha una massa di 1,3 volte la massa del nostro Sole. Cioè è grande poco più di una città ma ha più massa del nostro Sole. Utilizzando il satellite NICER per la misurazione dei raggi X della NASA (che di tanto in tanto scopre fenomeni bizzarri), alcuni astrofisici sono riusciti a costruire una mappa estremamente dettagliata (senza precedenti), che ci aiuterà ad avere una comprensione dell'universo del tutto nuova.



La scoperta (descritta in una nuova serie di articoli pubblicati su The Astrophysical Journal) ha richiesto circa un mese per essere assemblata ed elaborata, grazie soprattutto ai supercomputer della NASA. Sintetizzare le varie registrazioni e misurazioni di questo progetto in una mappa coerente era infatti un compito estremamente complesso e per svolgere lo stesso lavoro su un computer standard ci sarebbe voluto circa un decennio.



Dall'immagine, J0030 ha due o tre "hot spot", tutti nell'emisfero sud. Il team dell'Università di Amsterdam ritiene che la pulsar abbia una piccola macchia circolare e una sottile macchia a forma di mezzaluna che gira intorno alle sue latitudini più basse. Il team dell'Università del Maryland ha scoperto che i raggi X potrebbero provenire in alternativa da due punti ovali dell'emisfero australe. Nessuno di questi due risultati era però atteso, il che indicherebbe che il campo magnetico della pulsar, che causa gli hotspot, è probabilmente ancora più complesso di quanto inizialmente ipotizzato. Zaven Arzoumanian, coautore dello studio, ha dichiarato in un comunicato stampa: "[Il risultato] Ci dice che NICER è sulla strada giusta per aiutarci a rispondere a una domanda duratura in astrofisica: Quale forma assume la materia nei nuclei ultra-densi delle stelle di neutroni?"



Attendiamo fiduciosi!