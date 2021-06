Team Group lancia le prime memorie RAM DDR5 al mondo per l'utente medio

Se da una parte GeIL ha annunciato l’arrivo dei nuovi kit RAM DDR5 ad alte prestazioni nel corso del quarto trimestre del 2021, dall’altra la società taiwanese Team Group ha deciso di accelerare i tempi dichiarando di essere intenzionata a rilasciare le memorie RAM DDR5 sul mercato consumer entro la fine di giugno 2021.

Giusto nella giornata odierna, infatti, Team Group ha pubblicato un comunicato stampa dove conferma il lancio dei moduli “TeamGroup Elite U-DIMM DDR5” caratterizzati da due stick di memoria DDR5 da 16 GB (dunque un totale di 32 GB) con una frequenza massima pari a 4800 MHz, tensione di 1,1 V e latenze CL40-40-40-77.

Se paragonate allo standard DDR4 della generazione attuale, le memorie RAM DDR5 sono in grado di aumentare la velocità fino al 50% in più garantendo al contempo una maggiore efficienza energetica e la minima interferenza grazie a una gestione dell’alimentazione trasferita dalla scheda madre alla memoria stessa. Questi moduli saranno poi applicabili sulle nuove schede madri serie 600 per CPU Intel, presumibilmente le prime a giungere sul mercato col supporto al nuovo standard di RAM. Infine, il lancio globale avverrà prima negli Stati Uniti in negozi come Newegg e il portale di e-commerce Amazon, il quale poi si occuperà della distribuzione anche in Europa assieme a tanti altri negozi retail principali.

Questo è dunque solo l’inizio della diffusione della nuova tipologia di RAM che, secondo le ultime analisi di mercato, rimpiazzerà gli attuali moduli DDR4 entro il 2023.