Team internazionale riesce a sequenziare il DNA del grano antico egizio

Richard Mott, ricercatore dell'Istituto di Genetica dell'Università di Londra (UCL), insieme ad un team di ricerca, ha deciso di raccogliere degli esemplari di grano antico provenienti dal Vicino Oriente e conservati nel Museo di Egittologia della stessa università al fine di studiarne la composizione genetica.

La delicatissima operazione di separazione del DNA dei campioni dalla parete cellulare e dalle proteine è stata curata dalla ricercatrice spagnola, Laura Boutigué. Tuttavia, come la stessa donna ha affermato, non vi era la sicurezza che il genoma si fosse conservato.

"[I campioni] non hanno quella matrice protettiva di collagene che si può trovare nelle ossa. Le piante non conservano il DNA bene come gli animali"

Alle fine è stato sequenziato il genoma di due terzi del grano preso in analisi. Gli studiosi che si sono interessati al progetto hanno dedotto che le alte e secche temperature che vi erano in Egitto tra il 1130 e il 1000 a.C. hanno permesso alle piante di tenere intatto parte del loro DNA.

Comparando la base genetica ad altri campioni, si è scoperto che il grano preso in questione fosse più simile alle varietà domestiche moderne tipiche delle zone dell'India, Oman e Turchia, piuttosto che a quelle selvatiche.

Richard Scott ha cominciato a domandarsi, quindi, quando sia avvenuto il passaggio genetico che ha portato gli esemplari a risultare come una varietà domesticata.

La radice genetica è comune con il grano selvatico che cresceva nelle zone del vecchio Levante, un'ampia e fertile regione del Asia sud-occidentale considerata come un unico blocco nel Neolitico. Di conseguenza, Scott ha proposto due possibili soluzioni che potrebbero spiegare l'incrocio dei due genomi:

Il grano era stato domesticato nel Levante ancora prima che le popolazioni di questa regione lo importassero in Egitto La frequente comunicazione commerciale tra le due zone ha portato gli egizi a domesticare parte del grano del Levante

Queste due ipotesi hanno un forte impatto a livello storico, perché permettono di comprendere meglio non solo come poteva funzionare il sistema agricolo delle due regioni, ma anche i rapporti commerciali e/o diplomatici tra le due.

L'ultima informazione ricavata dallo studio è la scoperta di caratteristiche genetiche mai scoperte prima d'allora negli altri campioni di grano analizzati con la stessa tecnica.

Il team di ricerca spera che un giorno possa essere possibile prelevare quelle sequenze rare che hanno permesso alle piante di sopravvivere in luoghi molto aridi e introdurli nel genoma delle colture odierne per aiutarle a sostenere l'innalzamento delle temperature e le drastiche conseguenze del cambiamento climatico.

Un'attenzione maggiore nella preservazione dei reperti vegetali nei musei e maggiori investimenti per la costruzione di nuove collezioni potrebbero permettere ai vari studiosi di confrontare un numero sempre maggiore di campioni per risalire ai motivi per cui certe piante sono state domesticate o si sono evolute diversamente dai loro corrispettivi selvatici e quale ruolo il rapporto tra le diverse civiltà poteva giocare in questi cambiamenti.

