Scienziati ottengono la migliore misurazione delle dimensioni delle stelle di neutroni

Risultati apparsi sulla rivista Nature Astronomy mostrano nuove misurazioni sulla grandezza delle stelle di neutroni. Il miglior calcolo fatto fino ad oggi. Cos'è una stella di neutroni? Quello che rimane del collasso gravitazionale di una stella massiccia, un corpo celeste estremamente piccolo, ma con una massa 3-4 volte il Sole.

Secondo lo studio, condotto dai membri del Max Planck Institute for Gravitational Physics, una tipica stella di neutroni ha un raggio vicino a 11 chilometri. Hanno anche scoperto che, solitamente, durante una fusione con un buco nero, la maggior parte delle stelle di neutroni vengono "ingoiate" intere, a meno che il buco nero non sia piccolo e/o in rapida rotazione. Ciò significa che, mentre tali fusioni potrebbero essere osservabili come fonti di onde gravitazionali, sarebbero invisibili nello spettro elettromagnetico.

"Le fusioni binarie di stelle di neutroni sono una miniera d'oro di informazioni!" afferma Collin Capano, ricercatore presso l'AEI Hannover e autore principale dello studio. "Le stelle di neutroni contengono la materia più densa nell'universo osservabile. In effetti, sono così dense e compatte, che puoi pensare all'intera stella come a un singolo nucleo atomico, scalato fino alla dimensione di una città."

"Scopriamo che la tipica stella di neutroni, che è circa 1.4 volte più pesante del nostro Sole ha un raggio di circa 11 chilometri", afferma invece Badri Krishnan, a guida del gruppo di ricerca dell'AEI Hannover. "I nostri risultati limitano probabilmente il raggio tra 10.4 e 11.9 chilometri. Questo è un fattore due volte più rigoroso dei risultati precedenti." Non si sa come si comporti questa materia estremamente densa e ricca di neutroni ed è impossibile creare tali condizioni in qualsiasi laboratorio sulla Terra.

Il team di ricerca ha utilizzato un modello basato su una descrizione dei primi principi della interazione delle particelle subatomiche ad alta densità trovate all'interno delle stelle di neutroni. Sorprendentemente, come dimostra il team, tali calcoli teorici su scale di lunghezza inferiori a un trilionesimo di millimetro possono essere confrontati con le osservazioni di un oggetto astrofisico a più di cento milioni di anni luce di distanza. Ciò non solo ha permesso ai ricercatori di ricavare solide informazioni sulla fisica della materia densa, ma anche di ottenere i limiti più severi sulla dimensione delle stelle di neutroni fino ad oggi.

"Questi risultati sono entusiasmanti, non solo perché siamo stati in grado di migliorare notevolmente le misurazioni dei raggi di stelle di neutroni, ma perché ci dà una finestra sul destino finale delle stelle di neutroni nell'unione dei binari", afferma Stephanie Brown, coautrice della pubblicazione e un dottorato studente presso l'AEI Hannover.

Nel prossimo decennio, i rilevatori di onde gravitazionali esistenti diventeranno ancora più sensibili e sarà possibile individuare questi eventi sempre più spesso. Ognuna di queste fusioni offrirebbe meravigliose opportunità per saperne di più sulla stella di neutroni e sulla fisica nucleare.