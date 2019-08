Un team ha progettato una AI che rileva i Fast Radio Bursts

Uno studente Ph.D. di Phinburne ha costruito un sistema automatizzato che utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per rivoluzionare la nostra capacità di rilevare e catturare i fast radio burst (FRB) in tempo reale.

I FRB sono misteriosi e potenti lampi di onde radio dallo spazio, generati a miliardi di anni luce dalla Terra. Durano solo pochi millisecondi e la loro causa è uno dei più grandi enigmi dell'astronomia. Ne hanno rilevati diversi, anche lontani, anche molto lontani.



Wael Farah è la prima persona al mondo ad aver rivelato i FRB in tempo reale, con un sistema di apprendimento automatico. Il sistema di Farah ha già identificato cinque raffiche, tra cui una delle più energiche mai rilevate, oltre che la più ampia.



Farah ha addestrato il computer, in loco presso l'Osservatorio radiofonico di Molonglo vicino a Canberra, in modo da riconoscere la firma intrinseca degli FRB e innescare un'immediata acquisizione.

I FRB sono stati rilevati pochi secondi dopo il loro arrivo al Radiotelescopio Molonglo, producendo dati di alta qualità che hanno permesso ai ricercatori di Swinburne di studiare accuratamente la loro struttura e raccogliere indizi sulla loro origine.



Farah afferma che il suo interesse per i FRB deriva dal fatto che possono potenzialmente essere utilizzati per studiare la materia intorno e tra galassie, che è quasi impossibile da vedere.



"È affascinante scoprire che un segnale che ha viaggiato a metà dell'universo, raggiungendo il nostro telescopio dopo un viaggio di alcuni miliardi di anni, mostra una struttura complessa, come picchi separati da meno di un millisecondo", afferma.



Il Professore Matthew Bailes, membro del Consiglio di ricerca australiano e leader del progetto, afferma: "Il sistema di rilevamento in tempo reale di Molonglo ci consente di sfruttare appieno la sua risoluzione ad alta frequenza e di sondare proprietà dei FRB, che prima non erano raggiungibili".