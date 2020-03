Un team di scienziati sfata il mistero del famosissimo 'Albero della vita' del New Mexico

Pueblo Bonito è stata a lungo considerata una città costruita dagli Anasazi (chiamati anche Popoli Ancestrali o Pueblo Ancestrali) in New Mexico, Stati Uniti. Il sito fu fondato circa 1.000 anni fa e poi abbandonato. Quando partirono, gli antichi abitanti lasciarono dietro di sé enormi strutture e qualcosa di molto curioso: un pino alto sei metri.

"All'estremità meridionale della West Court abbiamo scoperto inaspettatamente i resti di un grande pino che era rimasto lì, vivo e verde, quando Pueblo Bonito era abitata", scrivono i ricercatori quando effettuarono la scoperta. L'albero ha creato un'aura di "mistero" intorno a sé, ed è stato protagonista di molte storie che gli hanno attribuito il nome di "albero della vita" o "albero del mondo".

Un nuovo studio condotto dall'esperto Christopher Guiterman dell'Università dell'Arizona, tuttavia, suggerisce che alcune delle idee più fantasiose intorno a questo maestoso pino "non siano state rigorosamente testate" e offre una spiegazione alternativa della sua storia. "Sulla base di linee convergenti di prove, come documenti documentari, isotopi di stronzio e test di provenienza degli anelli degli alberi, presentiamo una nuova origine per l'albero", scrivono gli autori nel loro articolo.

Secondo le prove trovate dal team di Guiterman, il famoso pino non è mai stato a Pueblo Bonito. "Abbiamo un'incredibile database di oltre 100 anni di scienza degli anelli degli alberi", afferma Guiterman. Analizzando le firme dell'albero, insieme ad altri metodi per datare l'arbusto, il team conclude che il maestoso pino della città visse per circa 250 anni (fino ai primi anni del 1100 circa) nei Monti Chuska, a circa 50 chilometri a ovest del Chaco Canyon.

Ad un certo punto intorno a quel momento l'albero morì, per cause naturali o perché abbattuto. Successivamente, il tronco venne trasportato a Pueblo Bonito, dove il team afferma che potrebbe essere stato destinato a legna da ardere, utilizzato come panchina o come palo. "Alla fine, è stato seppellito dalla sabbia spazzata dal vento nel corso dei secoli."

Nel mondo, esistono alberi altrettanto maestosi (e pericolosi).