Team di scienziati utilizza la Via Lattea per cacciare l'inafferrabile materia oscura

Una nuova tecnica utilizza la nostra galassia per cacciare l'inafferrabile materia oscura. Per decenni, gli scienziati hanno cercato questa sostanza, un materiale invisibile che non interagisce con la luce ma che permea il nostro intero Universo.

Alcuni modelli attuali prevedono che le particelle di materia oscura decadano lentamente in materia ordinaria, un processo che produrrebbe deboli emissioni di fotoni che i telescopi a raggi X potrebbero facilmente rilevare. Nel 2014, gli scienziati hanno individuato un'emissione di raggi X da una galassia mentre stavano cacciando la materia oscura, poiché è noto che la materia oscura si raccoglie attorno alle galassie.

Un segnale che ha dato molte speranze. L'emissione, nota come "3,5 keV line", è probabilmente costituita da neutrini sterili, a lungo considerati candidati per la materia oscura. Tuttavia, in questo nuovo studio di oggetti nella Via Lattea, che ha analizzato una montagna di dati grezzi nel corso degli ultimi 20 anni dal telescopio a raggi X XMM-Newton, i ricercatori hanno scoperto che questo segnale visto nel 2014 non proveniva dalla materia oscura.

Nella ricerca della materia oscura con la loro nuova tecnica, infatti, non hanno rilevato affatto il segnale in questione. Tuttavia "ciò non esclude i neutrini sterili come candidati alla materia oscura", afferma Kerstin Perez del Massachusetts Institute of Technology che non è stato coinvolto in questo studio. "Mentre questo lavoro, sfortunatamente, getta acqua fredda su quello che sembrava essere la prima prova della microscopica natura della materia oscura, apre un approccio completamente nuovo alla ricerca della materia oscura, che potrebbe portare a una scoperta nel prossimo futuro", dichiara in una nota il coautore dello studio Ben Safdi dell'Università del Michigan.